◆조선의 위기 대응 노트= 조선의 리더들이 미증유의 재난과 위기에 어떻게 대처했는지 돌아본다. 현대적 관점과 이론을 중심으로 스무 가지 사례를 심층 분석한다. 병자호란, 광무개혁, 호패법 논쟁, 세자 책봉 등이다. 성공과 실패의 자취에서 리더의 책무를 부각한다. 역사적 사건을 일반적 사회 원리로 환원시켜 위기관리에 관한 실질적 통찰을 전한다.

"개혁은 소수의 힘만으로는 완수할 수 없다. 기득권과의 대결이 필요할 때는 더욱더 그렇다. 흔히 대의와 선명성을 내세우며 의제를 독점하고, 자신들을 제외한 모든 세력을 청산 대상으로 내모는 경우가 있는데, 어리석은 일이다. 배제보다는 통합의 논리로, 주요 타깃 외에는 모두 포섭하여 동참시켜야 한다. 설득하고 타협해서 자신의 편을 늘려야 한다. 그래야 비로소 바꿀 수 있고, 비로소 개혁할 수 있다."

(김준태 지음/민음사)

