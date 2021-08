국내 코스피200 기업, 10곳 중 4곳 ESG위원회 도입

[아시아경제 박지환 기자] 국내 코스피200 상장사 10곳 중 4곳이 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회를 도입했다는 조사 결과가 나왔다. 최근 ESG 정보 공시 의무가 대폭 강화된데 따른 것으로 풀이된다.

삼정KPMG가 23일 발간한 ‘감사위원회 저널 제 18호’에 따르면 지난 7월 ESG위원회를 도입한 코스피200 기업은 총 76개사로 집계됐다. 전체의 38%에 이르는 규모다. 이 중 한 곳은 ESG위원회에 준하는 위원회를 두 개 두고 있는 것으로 나타나 실제 이사회 산하 ESG 관련 위원회는 총 77개로 조사됐다.

77개 ESG위원회 중 61개(79.2%)가 관련 조직을 올해 신설·확대한 것으로 조사됐다. 보고서는 "하반기 중 도입 예정인 기업도 있어 올해 말까지 ESG위원회 등을 이사회 산하 기구로 설치하는 국내 기업이 더 증가할 것"이라고 내다봤다.

평균 회의 횟수는 1.4회였다. 주요 안건은 △ESG 공시 및 평가 대응 △탄소중립 선언 △안전·보건 관리체제 운영 △기업지배구조보고서 핵심지표 준수 등이었다. 삼정KPMG는 올해 위원회가 상정한 안건 중 23.5%가 ESG의 전반·거시적 사항과 관련됐다고 평가했다. 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 중에선 ‘사회’와 관련된 안건이 비교적 높은 비중을 차지했다.

코스피200 기업의 ESG위원회 평균 구성원은 4.4명이었다. 전체의 83.1%가 5명 이하로 구성됐다. 구성원 중 대다수가 사외이사다. ESG위원회 내 사외이사 비중은 평균 75.6%였으며 사외이사가 위원장인 곳도 총 62개(80.5%)로 조사됐다.

대표이사가 참여하는 곳은 전체 ESG위원회 중 43곳(55.8%)이었다. 김유경 삼정KPMG 감사위원회 지원센터(ACI) 리더는 "감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등은 독립성 확보가 중요해 대표이사를 제외하고 사외이사가 위원장이 되는 것이 바람직하다"며 "그러나 ESG위원회는 경영진의 의지를 선언·구현하는 기구로 기능해야 해 대표이사가 위원회에 포함되는 것이 중요하다"고 강조했다.

김 리더는 "ESG 성과 평가에 회계 관련 사항이 포함되고 위원회 활동도 감사 대상이라는 점을 고려하면 감사위원 일부가 ESG위원회에 참여해 업무를 진행하는 사전 조율 시스템을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr