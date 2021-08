라이나생명 "상담사 3200명 중 38% 재택영업중"

[아시아경제 오현길 기자] 코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기가 장기화되고 있는 가운데 라이나생명보험 상담사(텔레마케터) 10명 중 4명은 재택 영업을 실시하고 있는 것으로 나타났다.

라이나생명은 20일 기준 전체 상담사 3200명 중 38%인 1200명이 재택영업을 실시하고 있다고 23일 밝혔다. 재택 영업 효율성을 높이기 위해 이달 4일부터 6일까지 사흘 간 전체 상담사를 대상으로 재택 영업 전반에 대한 설문조사를 실시했다.

조사에 응한 823명의 상담사 중 63%는 '주 5회 이상' 재택 영업을 하고 있다고 답했다. 주 3일 이상 3.8%, 주 1회 이상 3.5% , 월 1일 이상 7.9% 등 필요 시에만 재택 영업을 활용하는 상담사도 있었다.

재택 영업을 선호하는 이유를 묻는 질문에는 응답자의 45%가 '코로나19로 인한 사회적 거리두기 때문'을 꼽았다. 시간 절약·조용한 환경·집중 잘 됨 등 '효율적인 이유'를 택한 이들도 24%에 달했다.

재택 영업 환경에 대한 만족도를 묻는 질문에는 응답자의 95%가 긍정적으로 답했다.

오재혁 라이나생명 TM영업본부 상무는 "라이나생명은 상담사의 재택 영업 효율을 높이기 위해 출근 시와 똑같은 영업 환경을 조성할 수 있도록 기술적 지원을 하고 있다"며 "코로나가 종결된 후에도 재택영업을 지속적으로 유지할 수 있도록 배려할 것"이라고 밝혔다.

