경기교육청, 내년 사립교원 10개 교과 16명 선발…최종안 10월 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 사립학교 교원 위탁채용 방식을 발표했다.

경기교육청은 내년부터 사립학교 신규 교원 채용을 공립 교원 선발과 마찬가지로 교육청이 원서접수부터 1차 필기ㆍ2차 실기 시험, 면접까지 병행 실시한다고 23일 밝혔다.

내년 사립학교 신규 교원 채용 규모는 총 10개 교과, 16명이다. 해당 교과는 ▲국어 2명 ▲수학 3명 ▲가정 1명 ▲미술 1명 ▲기계 4명 ▲기술 1명 ▲전기 1명 ▲화학 1명 ▲물리 1명 ▲영양 1명 등이다.

채용 인원과 선발 과목은 추후 변경될 수 있다. 경기교육청은 오는 10월15일 최종안을 확정해 공고할 예정이다.

김용호 경기교육청 학교지원과장은 "채용 규모와 선발 방식을 사전에 안내해 사립학교 신규 교원 위탁채용에 공정성을 더하고자 한다"며 "전국 시도교육청 최초로 공립과 동일하게 진행하는 사립학교 교원 위탁채용이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

내년 중등 교사 임용시험 사전예고는 경기교육청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr