한국케이블텔레콤, '원격업무용' 스마트워크 서비스 출시

모바일·PC 연동 기업전화서비스

음성·영상 협업서비스 제공

[아시아경제 차민영 기자] 태광그룹 미디어(통신) 계열사 한국케이블텔레콤(KCT)이 원격업무 지원 솔루션 ‘스마트워크’ 서비스를 23일 출시했다.

국내 인터넷전화기 점유율 1위 업체 누리보이와의 제휴를 통해 개발된 스마트워크 서비스는 사무실에서 사용하는 전화기를 PC나 스마트폰, 탭 등과 연결하여 회사 밖에서 사무실 이용환경과 동일하게 사용이 가능하도록 해주는 서비스다. 코로나19 장기화에 따른 재택근무 문화 확산으로 최근 어려움을 겪는 기업들에게 많은 도움이 될 것으로 예상된다.

스마트워크 서비스의 가장 큰 특징은 고객사에서 별도의 장비를 구축하지 않아도 된다는 점이다. 대규모 장비 구축 등이 부담스러운 기업체에서 필요한 수량만큼 인터넷전화기를 구매한 후 부가서비스에 가입하는 것만으로 해당 서비스를 이용할 수 있다. 재택근무 외에 회사 밖에서도 개인 휴대폰 번호의 노출 없이 회사 전화번호로 모든 업무처리가 가능하다.

KCT는 향후 영상회의와 프로젝트 관리, 판서 회의도 연내 지원할 방침이다.

홍동화 KCT 마케팅기획팀장은 “이번 스마트워크 서비스 출시뿐만 아니라 고객들에게 큰 투자 없이도 편리하고 업무효율을 향상시킬 수 있는 솔루션을 지속적으로 제공해 KCT와 고객이 함께 성장할 수 있는 기업통신 시장의 뉴 패러다임을 선도하겠다”고 밝혔다.

