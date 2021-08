[아시아경제 오현길 기자] ABL생명은 임원들이 자발적으로 조성한 공동기금으로 코로나19 예방 키트 300세트를 사랑의열매를 통해 사회 취약계층 소외 아동과 독거노인들에게 전달했다고 23일 밝혔다.

시예저치앙 ABL생명 사장을 비롯한 임원들은 코로나19가 유행하기 시작한 작년부터 임원 공동기금을 조성해왔다. 작년에는 임원 공동기금을 영상 콘텐츠 공모전, 협업·협력 우수자 선발, 고객 자녀 장학금 전달에 활용했다.

이상윤 ABL생명 인적자원실장은 "코로나19 사태가 장기화되면서 도움의 손길이 필요한 이웃들이 오히려 소외되고 있는 듯하다. 작은 정성이지만 이들이 '더 나은 삶'을 살아가는데 도움이 되기를 희망한다"고 말했다.

