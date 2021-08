하만카돈, 스테레오 블루투스 스피커 오닉스 스튜디오 7 출시

[아시아경제 정현진 기자] 하만 인터내셔널의 프리미엄 오디오 브랜드 하만카돈이 스테레오 블루투스 스피커 '오닉스 스튜디오(ONYX STUDIO) 7'을 출시한다고 23일 밝혔다.

오닉스 스튜디오 7은 120㎜ 크기의 대형 우퍼와 패시브 라디에이터를 통한 베이스 사운드, 25㎜의 고해상도 듀얼 트위터를 적용한 스테레오 사운드를 제공한다.최대 출력은 50W다.

또 무선 듀얼 사운드 연결을 제공해 최대 10m 범위 내에서 두 대의 오닉스 스튜디오 7 스피커를 연결할 수 있고 하나의 스피커에 2대의 블루투스 디바이스 등록이 가능하다. 이 외에도 최대 8시간 연속 재생이 가능한 배터리 성능으로 전원 연결 없이도 원하는 공간에 간편하게 이동해 음악을 즐길 수 있다.

오닉스 스튜디오 7은 첫 오닉스 스튜디오 시리즈에 적용됐던 오리지널 디자인을 세련된 감각으로 재현해 2021 레드닷 디자인 어워드와 iF 월드 디자인 어워드 2021에서 상을 받았다. 하만 관계자는 "고급 패브릭 소재와 양극 산화처리돼 더욱 강화된 매끄러운 알루미늄 핸들이 조화를 이룬 우아한 원형 실루엣으로 감각적인 공간을 완성해주며 세련된 감각과 함께 이동의 간편함까지 더했다"고 설명했다.

하만카돈 오닉스 스튜디오 7은 이날부터 삼성 디지털프라자와 주요 온라인몰을 통해 정식 출시되며, 출고가는 29만9000원이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr