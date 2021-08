경기교육청, 학교급식 레시피 동영상 공모전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 이달 23일부터 오는 10월1일까지 '음식물쓰레기 줄이기를 위한 학교급식 레시피 동영상 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 학생 스스로 음식물쓰레기 문제를 인식하고 음식물쓰레기를 줄이는 레시피를 개발해 환경보호에 참여한다는 점에서 의미가 크다.

도내 재학 중인 초ㆍ중ㆍ고등학생은 누구나 참여할 수 있다. 학교급식에 활용 가능한 조리과정이 담긴 동영상을 공모하면 주제의 적합성, 창의성, 완성도, 활용도 등을 심사해 수상작을 선정한다.

우수 작품은 교육감 표창이 수여된다. 도내 학교에 적극 공유, 홍보해 학교급식 음식물쓰레기 줄이기를 위한 학생들의 인식과 실천을 높이는데 활용할 계획이다.

경기교육청은 아울러 학교 관계자, 유관기관, 외부전문가 등으로 구성된 '학교급식 음식물쓰레기 처리방법 개선 TF'도 운영한다.

원미란 경기교육청 학교급식협력과장은 "이번 공모전을 계기로 학생들이 학교급식 음식물쓰레기를 줄이고 환경문제에 대해 다시 한번 되새기는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

공모 관련 자세한 사항은 경기교육청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

