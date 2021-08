푸틴, "아프간 난민, 인접국에 수용 반대...테러분자 잠입할 것"

"비자도 없이 난민 수용하라는 것은 모욕적"

[아시아경제 이현우 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 아프가니스탄 난민의 중앙아시아 인접국 유입을 강하게 반대한다고 밝혔다. 대규모 난민에 테러리스트들이 대거 러시아 인접 지역으로 입국할 가능성이 높아 안보에 큰 위협이 될 수 있다고 강조했다. 다음달 러시아 총선을 앞두고 아프간 난민문제가 러시아 정치권 내 민감한 문제가 될 수 있기 때문으로 풀이된다.

22일(현지시간) 러시아 인테르팍스 통신에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 내달 총선을 앞두고 여당인 '통합 러시아당' 지도부와 면담하는 자리에서 "서방에서 우리의 이웃인 중앙아시아 국가들로 비자도 없이 난민들을 들여보내고 자국으로는 데려가지 않겠다는 것은 모욕적인 문제해결 태도"라고 강도높게 비판했다.

그는 "아프가니스탄은 러시아의 안보와 직접적으로 연관돼있다"며 "우리는 난민 중에 누가 섞여 있을지 알 수 없으며, 이들은 수천에서 수십만, 수백만명이 될 수도 있는 상황"이라고 강조했다. 이어 "러시아는 이들 국가와 국경이 1000km에 이르고 아무런 국경 통제 제한이 없는 상황인데 난민들이 초원지대를 따라 러시아로 밀고 들어올 땐 어떻게 할 것인가"라고 반문했다.

러시아는 이미 아프간 난민 대거 수용시 난민으로 위장한 테러분자들이 대거 러시아로 잠입할 수 있다고 보고 있다. 러시아는 반이슬람 정서가 상당히 강한 국가로 알카에다와 IS 등 이슬람 원리주의 무장단체들이 주요 테러 대상국으로 지목하기도 했던 곳이다.

푸틴 대통령은 "아프간 난민 문제는 23일 열릴 옛 소련권 안보협력체 '집단안보조약기구'(CSTO) 화상 정상회의에서 다뤄질 것"이라고 강조했다. CSTO는 지난 2002년 옛 소련에 속했던 6개국인 러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄 등이 참여하고 있는 군사·안보 협력체다.

