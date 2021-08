"엔씨소프트, 리니지W 공개로 실적 모멘텀 강화"

[아시아경제 박형수 기자] 한국투자증권은 22일 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 27,000 등락률 -3.17% 거래량 213,974 전일가 853,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 "리니지W로 세계시장 공략…엔씨, 하반기 실적 모멘텀 본격 강화"김택진 엔씨 대표, 상반기 보수 94억원실적부진 늪에 빠진 대형게임株 close 에 대해 올 하반기 주가 상승 동력은 '블레이드앤소울2' 출시에 이어 리니지W가 더해질 것이라고 분석했다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "지난 19일 쇼케이스를 통해 하반기 출시 예정인 신작 '리니지W'를 공개했다"며 "엔씨소프트는 리니지W를 '마지막 리니지를 개발한다는 심정으로 준비한 프로젝트', '리니지 IP의 결정판'이라고 소개했다"고 강조했다.

이어 "개발 단계부터 국내시장뿐만이 아닌 해외시장 공략을 목표로 개발했다"며 "기존 리니지의 핵심 경쟁력이었던 전투 시스템을 최대한으로 계승하면서 해외 사용자 취향에 맞춰 이야기 요소를 부각하고 기존 혈맹 간의 전투를 국가 대항전의 콘셉트로 확장했다"고 덧붙였다.

정 연구원은 "오는 26일 출시하는 블소2에 이어 리니지W까지 추가로 출시함으로써 신작 모멘텀이 더욱 강해졌다"며 "두 게임의 매출을 반영하는 내년 1분기부터 실적이 빠르게 개선될 것"이라고 강조했다.

블레이드앤소울2의 초반 6개월 하루 평균 매출액을 22억원으로, 리니지W의 초반 6개월 하루 평균 매출액을 25억원으로 추정했다. 내년 1분기에 영업이익 3626억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 539.2% 늘어난 규모다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr