'개통령 강형욱'과 함께하는 반려견 마라톤 '댕댕런' 10월 개최

코로나19 상황 고려 비대면 방식 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 개통령 강형욱 훈련사와 문화기획소 1986프로덕션이 주최하는 반려견 마라톤 대회 ‘댕댕런’이 지난 5월에 이어 오는 10월에 열린다.

22일 1986프로덕션에 따르면 코로나19 상황을 고려해 비대면 방식으로 진행되는 댕댕런2021은 오는 10월 16일 오전 10시부터 강형욱 훈련사와 공식 MC 윤태진 아나운서가 함께하는 유튜브 라이브를 통해 참가자들과 소통한다.

동시에 스트레칭 하고 출발 카운트다운을 외치며, 완주 후에는 메달 수여식 및 이벤트를 생중계로 함께 한다. 행사 당일 참가가 어려울 경우 10월 14일부터 17일까지 인정되는 자율인증기간을 통해 참여 후 SNS 인증이 가능하다.

참가자 1인당 1㎏의 사료를 기부하는 댕댕런의 공식 캠페인을 통해 사단법인 용인시 동물보호협회에 5t의 사료 기부를 목표로 유기견을 도울 예정이다.

지난 10일부터 ‘댕댕런2021 가을’ 일반 및 페보 스페셜 참가권을 오픈했다.

참여할 수 있는 코스는 5K·10K 두 종류이며 기본 티켓 가격은 코스에 상관없이 3만원이다. 페보 스페셜 참가권은 5만원 상당의 페보가 포함된 패키지로 4만원에 판매된다.

반려견과 러닝 혹은 산책 후 완주 기록을 필수 해시태그와 함께 인스타그램으로 인증할 경우 추첨을 통해 하네스, 휴대용 가방, 간식 주머니 등 다양한 상품을 주는 완주 인증 이벤트도 진행된다.

공식 티셔츠와 메달 등으로 구성된 전체 기념품은 행사 전 참가자 전원에게 일괄 배송된다. 더불어 이번 행사에는 보호자와 댕댕이의 커플룩을 완성시켜줄 댕댕이 티셔츠가 출시돼 그동안 아쉬움을 드러냈던 참가자들의 환호를 받을 수 있을 것으로 보인다.

댕댕이 티셔츠는 참가자들에 한해 선택 구매가 가능하며 그 밖에도 댕댕이와 보호자의 음료와 간식 등 16종의 패키지로 기념품이 구성된다.

윤명호 1986프로덕션 대표는 “6번째 반려견 마라톤 ‘댕댕런’을 준비하며 참가자들이 가장 바라왔던 댕댕이 티셔츠의 제작함으로써 댕댕런의 진짜 주인공인 댕댕이와 함께 소속감을 나눌 수 있게 돼 기쁘다”며 “코로나19의 상황이 점차 호전돼 공식 티셔츠와 댕댕이 티셔츠를 입은 참가자들이 한 자리에 모인 귀여운 행사를 하루 빨리 맞이할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

기념품 패키지 구성과 행사에 대한 더 자세한 내용은 댕댕런 홈페이지에서 확인할 수 있다.

‘댕댕런 2021’ 가을 마라톤은 전국 어디서나 내사랑 댕댕이와 달리는 반려견 마라톤으로 참가권은 공식 홈페이지를 통해 구입이 가능하다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr