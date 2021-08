광주시, 태풍 '오마이스' 대비 만전

23일 김종효 행정부시장 주재 '상황판단회의'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 우리나라를 관통할 것으로 예보된 제12호 태풍 ‘오마이스’ 대비에 만전을 기할 방침이다.

광주시는 23일 오전 11시 김종효 행정부시장 주재 ‘상황판단회의’를 개최한다.

23일 저녁에서 밤 사이 남해안에 상륙할 것으로 보임에 따라 협업 기능별 대비 상황을 총체적으로 점검하고 유관기간 간 긴밀한 대응태세를 확인하기 위해 긴급 소집키로 했다.

이날 회의에는 광주시 10개 실·국장과 광주기상청, 광주지방경찰청 등 유관기관, 5개 자치구에서 참석한다.

광주시는 이날 회의에서 기상특보 발령에 따른 기상상황 분석과 대처 방안 등을 논의하고 비상근무단계 결정, 재난안전대책본부 협업기능별 실무반 역할 확인, 유관기관별 지원사항 등도 폭넓게 논의할 예정이다.

특히 이번 태풍에 대비해 예비특보 발효 시부터 비상체계를 가동하고 인명피해 예방조치 강화, 위험지역 및 시설물 특별관리, 긴급상황 시 신속한 대응조치, 마을앰프·재난예경보시스템·TV·라디오 등을 활용한 신속한 재난상황 전파, 유사시 유관기관과 긴밀한 공조체계 구축 등을 집중 점검한다.

시는 이번 태풍이 강풍과 호우를 동반할 것으로 예측하고, 재해취약시설 책임공무원 배치, 저지대 등 상습침수지역의 배수펌프 가동 여부 확인, 급경사지·축대 등 시설물 사전 안전 점검, 지하차도 등 차량통제, 도로측구 빗물받이 잔재물 사전 제거 등 세부 대처 방안을 마련해 자치구 등에 통보했다.

김종효 행정부시장은 “지난해 집중호우로 많은 피해를 입은 만큼 강풍과 집중호우에 철저한 대비와 총체적 점검을 위해 대책회의를 개최한다”며 “시민들도 국민행동요령 등을 숙지해 사전 대비에 최선을 다해 달라”고 말했다.

