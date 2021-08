넷 중 한 가구 '적자 살림'…하위 20% 저소득층은 절반 이상

2분기 적자 살림 가구 비율 1년 전보다 4.4%p 오른 24.4%

[세종=아시아경제 문채석 기자] 올해 2분기 번 돈보다 쓴 돈이 많은 가구 비율이 1년 전보다 4.4%포인트(p) 늘어 24.4%를 기록했다. 네 집 중 한 집꼴로 적자 살림을 꾸렸다는 의미다. 소득이 가장 낮은 층에서 적자 가구가 가장 많이 늘었다. 소득은 줄었는데 물가 상승 등으로 인해 가계지출은 늘어난 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

통계청이 최근 발표한 2분기 가계동향조사를 22일 보면 1분위(소득 하위 20%) 가구 중 적자 가구 비율은 55.3%로 한 해 전 같은 기간보다 8.2%p 높아졌다. 1분위의 상승 폭은 다른 분위보다 훨씬 크다. 2분위(25.4%, +4.8%p), 3분위(15.6%, +1.5%p), 4분위(15.5% +5%p), 5분위(10.5%, +2.8%p) 등보다 눈에 띈다. 적자 가구 비율은 가구의 처분가능소득(소득에서 세금·사회보험료 등 비소비지출을 뺀 값) 보다 소비지출이 많은 가구의 비중을 의미한다.

통계청 관계자는 "지난해에 전 국민 재난지원금으로 가계소득이 일시적으로 늘었는데 올해 2분기에는 이 효과가 사라지면서 1년 전보다 소득이 줄었고 고용 호조, 자영업 업황 개선 속에 지출은 늘면서 모든 분위에서 작년보다 적자 가구 비율이 늘었다"고 설명했다.

2분기 가구당 월평균 소득(428만7000원)은 공적 이전소득(17만2000원 감소)을 중심으로 1년 전보다 0.7% 줄었고 지출(330만8000원)은 4% 늘었다. 소득 수준별로는 4분위를 뺀 1·2·3·5분위에서 지출이 늘었고 소득은 상위 20%인 5분위만 늘었다. 지난해엔 전 국민 재난지원금이 적자를 면하는 방패막이 역할을 상당 부분 해줬지만 올해는 이를 기대하기 어려웠던 것으로 보인다. 지난해 2분기 적자가구 비율은 2019년 2분기보다 5.7%p 낮은 20%였다. 특히 저소득층의 적자가구 비율은 코로나19 사태 이전보다 더 나빠졌다.

올해 2분기 1분위 가구 중 적자가구 비율은 2019년 2분기보다 2.6%p 높아졌다. 4분위는 0.3%p 상승했고 나머지 분위에선 하락했다. 1분위는 원래도 버는 돈이 적고 필수 지출을 줄이는 데는 한계가 있어 다른 분위보다 적자 비율이 높은데 상황이 더 나빠진 셈이다.

1분위 가구는 올해 2분기 월평균 96만6000원을 벌어 115만3000원을 소비에 썼다. 2019년엔 90만4000원을 벌어 97만원을 소비에 썼었다. 소득이 6만2000원 증가하는 동안 지출은 근 3배인 18만3000원 늘었다는 의미다. 지난해엔 103만1000원을 벌어 107만7000원을 썼다. 통계청 관계자는 "2019년에 비해 소비지출이 많이 늘었는데, 식료품 등의 물가가 많이 오른 영향이 있다"고 말했다.

이번 2분기 가계동향 조사에는 코로나19 4차 확산과 이에 따른 거리두기 강화 영향은 반영되지 않았다.

