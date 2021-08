[포토] 먹구름에 잠긴 N서울타워

[아시아경제 윤동주 기자] 북상하는 제12호 태풍 '오마이스'의 영향으로 전국적으로 흐린 날씨를 보인 22일 서울 도심 하늘에 검은 먹구름이 몰려있다.

기상청은 비는 23일 새벽 충남권과 전라권, 경북권 남부, 경남권, 제주도에서 내리기 시작해 오전에는 수도권과 강원 영서 남부, 충북, 경북 북부까지, 낮에는 그 밖의 강원도 지역까지 확대될것으로 예보했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr