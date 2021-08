현대차·기아, 국내·동남아 진출 협력사에 마스크 178만개 지원

KF94 마스크 128만개 국내, 50만개 동남아로

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차·기아는 전 세계적인 코로나19 재확산의 사전 방역 강화를 위해 국내 및 동남아시아 진출 협력사에 KF94 마스크 178만개를 지원키로 했다고 22일 밝혔다.

현대차·기아에 따르면 이번 마스크 지원물량은 지역별로 국내 128만개, 동남아시아 지역 50만개다. 이는 협력사 전 임직원이 2주간 사용할 수 있는 양이다.

마스크 지원은 코로나19 재확산에 따른 어려운 상황에도 국내외 생산차질 최소화를 위해 노력 중인 협력사 임직원에게 감사한 마음을 전달하는 한편, 위기상황을 함께 극복하자는 취지로 이뤄졌다.

현대차·기아 관계자는 "코로나19가 재확산 되면서 이를 신속하게 극복하는데 도움이 될 수 있도록 이번 지원을 결정했다"며 "앞으로도 코로나 확산으로 어려움을 겪고 있는 협력사를 위한 노력을 지속할 예정"이라고 밝혔다.

