프란치스코 교황, 김대건 신부 탄생 200주년 기념 메시지

[아시아경제 박병희 기자] 프란치스코 교황이 성 김대건 안드레아 신부(1821∼1846) 탄생 200주년 기념일인 21일(현지시간) 한국민과 교우들에 특별한 애정을 담은 축복의 메시지를 보냈다.

교황은 "김대건 안드레아 성인의 탄생 200주년을 기념하는 이 기쁨의 날, 저의 이 메시지가 사랑하는 대한민국의 모든 교우들에게 닿기를 바란다"며 "이 기쁜 기념일은 영웅적 신앙의 모범적 증인"이라고 축복했다. 교황은 이어 "한국 백성들이 박해와 고통을 겪던 시기에도 지칠 줄 모르고 복음을 전하던 사도였던 김대건 안드레아 성인을 보내주신 하느님 아버지를 향해 우리의 기도를 올려드릴 기회가 된다"고 부연했다.

또 그는 "성인께서는 하느님의 사랑이 미움을 이기기에 선이 항상 승리한다는 것을 기쁜 희망으로 드러내 보여주셨다"며 이를 본받아 세례를 받은 모든 이들은 평화와 희망이 일꾼, 형제애의 눈길이 필요한 이들에게 다가갈 준비가 된 일꾼으로서의 사명을 재발견해야 한다고 강조했다.

교황은 그러한 맥락에서 한국 교계가 코로나19 사태로 고통받는 빈국을 돕고자 전 세계 교계 최초로 시작한 백신 나눔 운동에 대해 다시 한번 감사의 마음을 전했다.

백신 나눔 운동은 유흥식 라자로 대주교가 교구장이던 지난해 11월 대전교구가 첫발을 뗐고 올 3월 한국천주교주교회의 결정에 따라 한국 전 교구로 확대됐다. 이달 현재 전체 모금액은 500만 달러(약 59억원)가 넘는 것으로 알려졌다.

교황은 한반도 평화 정착에 대한 염원도 담았다.

교황은 지난해 10월 발표한 회칙 '모든 형제들'(Fratelli Tutti)에서 '한 국가의 사회적 평화 건설에는 끝이 없다. 이는 모든 이의 노력이 필요한 쉼 없는 과업'이라고 언급한 점을 되새기며 "한반도에서의 화해를 위해 헌신하는 모든 사람들이 앞으로도 계속 평화의 선한 장인(匠人)이 되길 기원한다"고 말했다.

교황 메시지는 이날 교황청 성직자성 장관인 유 대주교 주례로 바티칸 성베드로대성전에서 열린 김대건 신부 탄생 200주년 기념 미사에서 낭독됐다. 유 대주교가 직접 대독했다.

성김대건 안드레아 신부 탄생 200주년 기념 미사는 현지 유학 중인 한인 신부와 수도사, 수녀, 평신도 등 100여 명이 참석한 가운데 교황청 시성성 장관인 유흥식 라자로 대주교 주례로 진행됐다. 미사는 약 1시간 동안 한국어로 진행됐다. 성베드로 대성전에서 한국어 미사가 봉헌된 것은 약 6년 5개월 만에 처음이다. 앞서 프란치스코 교황 방한 이듬해인 2015년 3월 한국 주교단의 교황청 정기 방문 때 이곳에서 한국어 미사가 열렸다.

미사는 '순교자 성월'인 내달 초 가톨릭평화방송에서 녹화 중계할 예정이다.

