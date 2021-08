이마트, '가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리바다' 캠페인 전시

21~29일 스타필드 하남서 설치미술·포토존 운영

이마트가 오는 29일까지 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 '가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리바다(가플지우)' 캠페인을 소개하는 전시를 진행한다고 22일 밝혔다.

SSG닷컴, 신세계프라퍼티, 해양환경공단, POSCO, P&G, 테라사이클, 아이엠어서퍼(글로벌 협업 환경 프로젝트)와 함께 하는 이번 행사는 플라스틱 회수 캠페인을 널리 알리고 브랜드간 협업과 고객들의 동참을 이끌어내기 위해 마련됐다.

전시에서는 플라스틱 쓰레기로 고통받는 해양환경에 대한 경각심을 일깨우기 위한 설치미술 및 포토존과 함께 폐플라스틱이 파쇄공정을 통해 재탄생되는 모습을 직접 시연한다.

전시를 찾는 고객들에겐 업사이클 굿즈 및 줍깅(걷거나 뛰면서 길거리의 쓰레기를 줍는 활동) 집게, 텀블러 등 친환경 실천을 유도하는 다양한 사은품을 제공하고, 캠페인에 동참을 희망하는 개인이나 단체, 또는 브랜드와의 협업 논의도 현장에서 진행할 예정이다.

이번 전시 연출에 사용된 플라스틱들은 이마트 매장의 플라스틱 회수함 및 연안 정화 활동을 통해 모아진 실제 폐플라스틱을 활용했다. 특별 제작된 초대형 서프보드를 비롯한 각종 전시물은 다음달 중순 강원도 양양에 있는 '아이엠어서퍼 양양본부'로 옮겨져 상설 전시될 예정이다.

이마트는 향후 아이엠어서퍼와 함께 양양을 시작으로 전국 서퍼들에게 업사이클링으로 제작된 줍깅 집게를 지원하는 등 적극적인 캠페인 활동을 펼칠 계획이다.

한편, 이마트는 지난 2018년 이마트 성수점을 시작으로 79개 매장에서 플라스틱 회수 캠페인을 진행중이며, 다양한 단체, 기업들과도 협업하고 있다.

