"쾅 소리 들려 나갔다가 기절"…미군 수송기서 추락한 시신 2구

[아시아경제 권서영 기자] 이슬람의 무장조직 탈레반이 아프가니스탄을 점령한 가운데 탈출을 위해 미군 수송기에 매달렸다가 떨어져 사망한 시민들의 시신들이 발견돼 충격을 주고 있다.

20일 인도 현지 언론 NDTV는 지난 16일(현지시간) 아프간 수도 카불에 거주하는 49세의 경비원 윌리 살릭이 자신의 집 테라스에서 시신 2구를 발견했다고 보도했다. 그는 "타이어가 터지는 듯한 소리가 들려서 나가 보니 크게 훼손된 시신이 있었다"며 "아내는 그걸 보고 기절했다"고 설명했다.

당시 이웃 주민이 해당 시신이 미 수송기에서 떨어졌을 가능성이 높다고 말하자 살릭은 소지품을 꺼내 신원을 확인했다. 이에 추락사한 이들은 20대의 의사인 사피울라 오탁과 파다 모하메드로 확인됐다.

시신을 발견한 살릭은 "사람을 찾아볼 수 없다"며 최근 인적이 끊긴 카불의 상황을 전했다. 그는 "무슨 일이 일어날지 몰라 다들 공포에 떨고 있다"며 "나도 기회가 있다면 아프가니스탄을 떠나 다른 나라로 가겠다"고 밝혔다.

미군 수송기에 매달렸던 시민이 떨어져 사망한 사례는 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 16일 카불 국제공항에는 미군 수송기를 타고 수도 카불을 탈출하려는 사람들이 몰렸다. 그러나 탑승하지 못한 일부는 수송기 바퀴에 매달렸다가 떨어졌으며 이 장면이 각종 언론과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 바 있다.

또 아프간 현지 매체는 19일(현지시간) 당시 수도 카불의 하미드 카르자이 국제공항에서는 이륙한 미국의 C-17 수송기의 바퀴에 매달렸다가 추락한 10대들의 시신이 발견됐다고 밝혔다. 이들은 각각 16세, 17세의 어린 소년들로 과일을 팔아 어린 동생들과 어머니를 부양해왔던 것으로 전해졌다.

