사장보다 많이 받은 SK 부사장

SK에너지 강동수 부사장, 그룹 SV팀장으로 상여↑

SK이노 윤진원 사장이 김준 총괄사장보다 많아

[아시아경제 최대열 기자] SK에너지에서 솔루션·플랫폼 추진단장을 맡고 있는 강동수 부사장은 올 상반기 보수로 5억8700만원을 받았다. 대표이사인 조경목 사장(5억8600만원)을 간발의 차로 제치고 올 상반기 회사에서 가장 많이 받았다.

강 부사장이 많이 받은 건 지난해 성과에 대한 상여가 두둑해서다. 매달 받는 급여는 조 사장에 비해 3분의 1을 조금 웃도는 수준이나 상여는 3억9500만원으로 조 사장보다 네 배 이상 많이 받았다. 강 부사장은 2019년과 지난해에는 SK에너지의 모회사이자 SK그룹 중간지주사인 SK이노베이션에 적을 두고 있었다.

최근 2년간 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 3,000 등락률 +1.30% 거래량 622,372 전일가 230,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 정유업계, 상반기 가동률 72.3%…제2차 오일쇼크와 비슷한 수준SK에너지, 사람이 하던 해저배관 검사를 스마트 기술로 완전 대체SK에너지, 탄소 중립 석유 제품 국내 최초 출시 close 소속으로 SK그룹의 공식적인 최고의사결정기구인 수펙스추구협의회 내 사회적가치(SV)위원회 SV추진팀장으로 있으며 일군 성과를 인정받은 것이다. 회사 측은 "SK그룹의 전체 경영실적을 비롯해 SV 측정체계를 개선하고 글로벌 측정체계 표준화, 관계사 RE100 선언 지원 등 그룹과 관계사의 SV 실행력을 높이는 데 기여한 점을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

SK에너지는 국내 최대 정유사로 전통적으로 월급이 후한 회사로 꼽힌다. 코로나19 직격탄을 맞으며 2조원 가까운 손실을 봤던 지난해에도 직원 평균 연봉이 1억2000만원을 넘기며 정유업계는 물론 국내 제조업 가운데서도 최상위권 보수를 줬다. 조 사장은 작년 초에는 2019년 경영성과를 인정받아 기본급 외에도 억대 상여를 받았는데, 올 초에는 상여가 9200만원으로 쪼그라들었다. 코로나19로 경영지표는 나빠졌지만 악화된 경영환경에 대처한 점을 인정받았다.

강 부사장과 같이 SK그룹에선 수펙스협의회 일을 하면서 본인의 상사보다 보수를 많이 받는 ‘역전’ 현상이 종종 일어난다. 정유·석유화학부문 중간지주사인 SK이노베이션에선 대표이사를 맡고 있는 김준 총괄사장이 올 상반기에만 15억6100만원(상여 포함)을 받았는데, 검사 출신인 윤진원 사장이 이보다 많은 19억6300만원을 받아 사내 최고소득자가 됐다.

윤 사장은 기본급은 5억원이 채 안 되는데 상여로만 15억원 이상을 받았다. 마찬가지로 수펙스협의회 소속으로 그룹 내 법무이슈를 대처하면서 성과를 인정받은 결과다. 이 회사 박영춘·박원철 부사장 역시 올 상반기 보수가 10억원을 넘는데, 마찬가지로 수펙스협의회 업무에 따른 상여가 상당 부분을 차지한다.

SK그룹 차원에서 수펙스협의회의 업무성과를 인정해주고 있다는 방증이다. 최태원 SK그룹 회장을 제외하면 상반기 가장 보수액이 많았던 이는 수펙스추구협의회를 이끌고 있는 조대식 의장이었다. 과거 회사 일로 재판을 받고 있는 조 의장은 급여 10억원, 상여 42억여원 등 총 52억4500만원을 받았다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr