테슬라, 로봇 사업 진출 선언…휴머노이드 로봇 '테슬라 봇' 공개 (상보)

"스스로 마트 가고 반복적 작업 수행 가능…세계 경제 바꿀 것"

머스크의 '쇼맨십'이라는 평가도…CNBC "대부분 제대로 출시된 적 없어"

[아시아경제 김수환 기자] 미국 전기차업체 테슬라를 이끄는 일론 머스크가 자체 인공지능 기술을 활용한 휴머노이드 로봇(인간형 로봇)인 '테슬라 봇'을 공개했다.

19일(현지시간) 머스크는 이날 열린 '테슬라 AI(인공지능) 데이'에서 테슬라 봇을 처음으로 공개하며 "테슬라 봇은 진짜다. 테슬라 봇은 노동 비용을 줄여 세계 경제를 획기적으로 바꿀 것"이라고 말했다.

테슬라의 자체 인공지능 기술 개발 현황을 공개하고 머신러닝 기술 관련 인재 영입을 위해 진행하는 발표회 'AI 데이'에서 머스크는 "테슬라 봇은 테슬라 자율주행차에 활용되는 자체 인공지능 기술을 탑재했다"라고 덧붙였다.

머스크는 내년 쯤 테슬라 봇의 프로토타입(시제품 나오기 전의 제품 원형)을 공개할 수 있을 것으로 보인다고 밝혔다.

머스크는 "테슬라 봇은 스스로 마트로 이동해 장을 보러 갈 수도 있다"며 "테슬라 차에 담긴 모든 기술이 총동원됐다"라고 말했다.

머스크는 "테슬라 봇에는 8개의 카메라와 테슬라 차에 탑재된 오토파일럿 시스템이 들어가 있다"며 "테슬라 봇은 반복적이면서 위험한 작업을 인간 대신 수행할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

머스크에 따르면 테슬라 봇은 최대 45lbs(약 20kg)의 물건을 들고 다닐 수 있으며 최대 150lbs(약 68kg)의 물건을 들어올릴 수 있는 것으로 전해졌다. 또 시속 5마일(약 8km)까지 달릴 수 있다고 머스크는 전했다.

머스크는 테슬라 봇의 크기가 5.6ft(약 1.7m)라고 소개하며 "(유사시) 인간이 테슬라 봇을 제압하거나 로봇으로부터 도망갈 수 있도록 테슬라 봇을 설계할 것"이라고 언급했다.

머스크는 이어 "테슬라는 틀림 없이 세계 최대의 로봇 회사"라고 강조했다.

머스크는 그간 테슬라 관련 발표회에서 최종 출시까지 최소 수년이 더 소요될 제품을 미리 공개하며 투자자들의 환심을 사는 '쇼맨십'에 능하다는 평가를 받아왔다.

CNBC는 "(그동안 수많은 발표가 있었지만) 당초 예정 시기대로 출시된 적이 거의 없었다"라고 꼬집었다.

가령, 지난 2019년 4월 테슬라 발표회에서 머스크는 2020년 내로 100만개의 자율주행 택시 '로보택시'가 도로 위를 돌아다닐 것이라고 예고한 바 있다. 하지만 2021년 8월 현재까지도 단 한 대의 로보택시도 운용되지 않는 상황이라고 CNBC는 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr