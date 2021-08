존슨앤드존슨 10년만에 CEO 교체…고스키 CEO 내년 1월 퇴임

후임으로는 호아킨 두아토 부회장

[아시아경제 권재희 기자] 미국 제약사 존슨앤드존슨(J&J)의 알렉스 고스키 최고경영자(CEO)가 내년 1월 물러난다. 후임으로는 호아킨 두아토 부회장이 신임 CEO로 취임할 예정이다.

9일(현지시간) CNBC에 따르면 2012년부터 9년간 존슨앤드존슨을 이끌어온 고스키가 내년 1월3일부로 CEO직에서 물러난다. 고스키는 CEO 자리에서 물러나 이사회 의장을 맡을 예정이다.

고스키 CEO는 성명을 통해 "가족 건강상의 이유로 가족에게 더 집중하게 된 지금이 개인적으로 적기"라고 설명했다.

고스키가 회사를 이끌었던 동안 존슨앤드존슨은 베이비파우더 관련 집단 소송에 직면했고 '오피오이드(마약성 진통제)' 남용 사태도 겪었다. 지난달 오피오이드 유통사와 존슨앤드존슨은 합의금으로 260억달러(약 30조원)를 내기로 합의한 바 있다.

존슨앤드존슨의 코로나19 백신은 지난 2월 말 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다. 이후 FDA가 4월 혈전 부작용 가능성으로 경고 문구를 넣었고, 7월에는 길링-바레증후군이 매우 드물게 발생한 것으로 보고됐다.

