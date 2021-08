증시 '새내기' 카뱅·크래프톤, 하락장에서도 빛났다

코스피 연일 하락하는 와중에도 나란히 신고가 경신

[아시아경제 이민우 기자] 카카오뱅크와 크래프톤 등 증시 입성 새내기들이 급락장에서도 독보적인 상승세를 이어갔다.

20일 한국거래소에 따르면 전날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 92,200 전일대비 200 등락률 +0.22% 거래량 8,403,592 전일가 92,000 2021.08.20 12:01 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close 는 9만2000원으로 전일 대비 8.88% 상승 마감했다. 이날 오전 9시46분에는 9만4000원까지 상승하며 최고가를 새로 썼다. 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 496,000 전일대비 3,500 등락률 +0.71% 거래량 809,887 전일가 492,500 2021.08.20 12:01 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 크래프톤 장중 5%대 강세…4거래일 연속↑신흥에스이씨 주가 가파른 상승세... 어떤 원인으로? 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생무료 선언! close 도 전날 5.01% 오른 49만2000원에 마감했다. 이날 오전 9시15분 기준 전날 대비 3.55% 오른 51만원을 기록하며 역시 최고가를 경신했다. 청약 흥행에 실패하며 상장 첫날 공모가 대비 18.7% 하락한 40만500원까지 내려갔지만 반등에 성공했다.

특히 전날 시장이 급락하는 와중에도 상승세를 보인 점이 돋보였다. 전날 코스피는 3097.83에 마감하며 지난 4월1일(3087.40) 이후 4개월만에 종가 기준 3000대로 주저앉았다. 시가총액 상위 20위 종목 80%가 급락하는 가운데 각각 지난 6일과 10일 상장한 증시 ‘새내기’ 카카오뱅크와 크래프톤만 5% 이상 상승하며 독보적인 모습을 보였다.

준수한 실적과 함께 향후 성장 가능성을 높게 보고 새로운 투자처로 고려했기 때문으로 풀이된다. 올해 2분기 카카오뱅크는 전년 동기 대비 158.7%, 전분기 대비 48.5% 증가한 당기순이익 693억원을 기록했다. 원화대출금이 전분기 대비 7% 성장하고 순이자마진(NIM)도 4bp(베이시스포인트·1bp=0.01%) 가량 개선됐다. 연계대출과 연계 계좌 수수료 등 플랫폼도 견조한 성장세를 이어갔다.

크래프톤도 호실적을 거뒀다. 올해 2분기 연결 기준 매출 4593억원, 영업이익 1742억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 106.0%, 139.0%씩 증가한 규모다. 신작 ‘배틀그라운드:뉴스테이트’의 출시를 앞두고 있는 가운데 신흥국 매출 성장세가 높아 중국 매출 의존에서 벗어날 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

각종 지수 편입을 예상하고 투자자들의 자금이 몰렸다는 분석도 있다. 카카오뱅크는 지난 6일(현지시간) 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국 지수 조기 편입이 결정됐다. 이날 종가 기준으로 최종 편입된다. 크래프톤도 다음달 9일 코스피200 지수에 특례 편입이 유력한 상황이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr