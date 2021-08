장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복

코스닥 장중 1000선 회복하기도

[아시아경제 이민지 기자] 장 초반 코스피와 코스닥지수가 나란히 오름세를 보이고 있다.

20일 오전 9시 9분 코스피는 전 거래일 대비 0.3%(9.39포인트) 오른 3107.22를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.43%(13.27포인트) 오른 3111.10으로 장을 시작했다. 수급 동향을 보면 개인 홀로 1335억원어치 주식을 사들였고 기관과 외국인은 각각 801억원, 487억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,500 전일대비 400 등락률 +0.55% 거래량 4,974,052 전일가 73,100 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세[굿모닝 증시] FOMC 테이퍼링 시사 부담…韓증시 업종 차별화 지속 전망 close 는 전 거래일 대비 0.55% 오른 7만3500원에 거래됐다. 이외에 SK하이닉스(0.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,000,000 전일대비 25,000 등락률 +2.56% 거래량 42,054 전일가 975,000 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로개미들 백신 맞고…백신株 담고코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (0.62%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 905,000 전일대비 11,000 등락률 +1.23% 거래량 59,688 전일가 894,000 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로LG화학, '썩는 플라스틱' 등 친환경 소재에 2.6兆 투자코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (1.23%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 779,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 58,882 전일가 777,000 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close (0.13%) 등은 올랐고 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 1,500 등락률 -0.73% 거래량 256,627 전일가 206,500 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로제네시스 첫 전용전기차 'GV60' 공개 "매력 넘치는 쿠페형"(종합)코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (-0.24%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 200 등락률 -0.22% 거래량 3,624,221 전일가 92,000 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (-0.65%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.47%(4.65포인트) 오른 995.80을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.59%(5.87포인트) 오른 997.02로 장을 시작했다. 코스닥시장에서도 개인 홀로 485억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 433억원, 41억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 에코프로비엠(1.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,600 전일대비 4,000 등락률 +2.48% 거래량 140,543 전일가 161,600 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (0.56%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 78,100 전일대비 2,000 등락률 +2.63% 거래량 593,082 전일가 76,100 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로"SK바이오사이언스" 후속株!! 치료제 등장! "ㅇㅇㅇ" 바로 터집니다!"카카오뱅크" 보다 크다! 또 한 번 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수! close (1.18%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 71,300 전일대비 3,800 등락률 +5.63% 거래량 462,582 전일가 67,500 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (1.63%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 421,900 전일대비 18,200 등락률 +4.51% 거래량 17,143 전일가 403,700 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (0.87%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 1,200 등락률 +0.97% 거래량 203,002 전일가 123,600 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (0.40%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 64,300 전일대비 1,200 등락률 -1.83% 거래량 233,250 전일가 65,500 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록코스피 약보합 개장…장초반 혼조세 close (0.15%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,300 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 24,767 전일가 146,800 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피 약보합 개장…장초반 혼조세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (0.27%) 등은 상승했고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,100 전일대비 1,000 등락률 +0.88% 거래량 154,285 전일가 114,100 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스피 약보합 개장…장초반 혼조세코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복 close (-0.09%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,500 전일대비 200 등락률 +0.48% 거래량 1,192,649 전일가 41,300 2021.08.20 09:39 장중(20분지연) 관련기사 약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록'나노코박스' 권리이전 받은 에이치엘비…백신 주권 강화 기대감 '솔솔' close (-0.97%)는 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 이날 급락세가 과도했다는 인식 속에 저점 및 기술적 매수세가 유입되면서 반등을 시도할 것”이라며 “다만 전 거래일 폭락세를 보였던 일부 중·소형주들의 신용융자 관련한 반대매매가 출회될 가능성이 있어 중·소형주들의 변동성 확대에 주의해야 할 것”이라고 설명했다.

