[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남경찰청은 19일 전남지역 대표 관광명소로 다중운집 장소인 목포시 해상케이블카 탑승장을 찾아 코로나19 방역 수칙을 이행 여부를 점검하고 철저한 방역 수칙 준수를 당부했다고 밝혔다.

이날 방역 수칙 점검은 코로나19 확진자가 하루평균 2000명대를 넘어 위기감이 고조된 가운데 박헌수 전남청 공공안전부장, 목포경찰서장, 목포시청 관광사업팀장 등이 함께했다.

이번 점검은 코로나19 확산 장기화에 따라 자칫 느슨해질 수 있는 방역 이행실태를 재점검하고 현장 근무자들을 격려하기 위해 마련됐다.

전남청 관계자는 “방문객들에게 많은 관광객이 모이는 다중이용 시설에서의 방역 수칙 준수의 중요성을 강조하며, 코로나 확산 방지를 위한 대응에 전남 경찰의 역할을 다할 것이다”고 말했다

