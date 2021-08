한주간 국내 체류 외국인 신규 확진자 1379명…"전체 11.1% 달해"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 체류하는 코로나19 외국인 신규환자가 최근 1주간 1379명에 달한 것으로 집계됐다.

19일 중앙방역대책본부는 최근 1주간(8월8~14일) 국내에 체류하는 코로나19 외국인 신규환자가 1379명으로 전체 확진자 대비 11.1%를 차지한다고 밝혔다.

배경택 코로나19예방접종대응추진단 상황총괄반장은 정례브리핑에서 "외국인 신규 환자는 국내에 거주하는 외국인 비율이 전체 주민등록 인구의 3.8%인 것에 비하면 상대적으로 높은 수준"이라고 말했다.

배 반장은 "최근 8주 동안 외국인 환자는 지속적으로 증가해 동 기간 대비 약 7.6배 늘었고 전주 대비 46.7% 증가했다"고 설명했다.

권역별로는 수도권 959명(69.5%), 비수도권 420명(30.5%)으로 수도권에서 집중적으로 발생했다. 비수도권은 충청권 167명(12.1%), 경남권 90명(6.5%), 경북권 81명(5.9%) 등에서 확진자가 다수 나왔다.

확진자의 국적을 살펴보면 베트남, 중국, 우즈베키스탄, 태국 등 아시아 출신 외국인이 많으며, 연령별로는 20~30대 젊은 층이 다수 확진됐다.

확진자 증가와 더불어 6월 2건(166명)이던 외국인 관련 신규 집단 발생도 7월 42건(1201명), 8월 14일 기준 22건(363명)으로 급증했다.

배 반장은 "외국인의 경우 방역수칙을 적극적으로 인지하고 못하거나 영세사업장 및 열악한 주거환경 등 3밀 환경에 장기간 노출되고, 미등록 외국인의 검사 기피 등으로 인한 역학조사에 어려움이 있는 것으로 판단된다"고 전했다.

이어 "정부는 외국인을 대상으로 예방접종 지원체계를 마련하고, 지자체 맞춤형 방역수칙을 수립하는 한편 선제적인 검사와 지자체와 관계부처 간 협조를 통한 역학조사의 내실화를 추진해나갈 예정"이라고 덧붙였다.

