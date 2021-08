[아시아경제 공병선 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 5,040 전일대비 500 등락률 -9.03% 거래량 1,104,116 전일가 5,540 2021.08.19 15:30 장마감 관련기사 에쓰씨엔지니어링 “셀론텍, 관절강내 주사 ‘카티졸’ 치료 효과 국제학술지 연이어 등재”에쓰씨엔지니어링, 329억원 규모 금호미쓰이화학 자동화 창고 신축 프로젝트 수주에쓰씨엔지니어링, 셀론텍 인수 기본합의서 체결…"헬스케어 전문기업으로 키울 것" close 은 삼양이노켐과 72억원 규모의 배관교체공사 수주 계약을 맺었다고 19일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 9.93%에 해당하는 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr