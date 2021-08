[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의원들이 주민들로부터 감사의 인사를 받았다.

19일 서구의회에 따르면 강기석·박영숙 의원이 지난 18일 금호1동 행정복지센터에서 마을 주민들로부터 감사패를 받았다.

강 의원은 평소 지역의 각별한 애향심을 갖고 지역사회 발전을 위해 솔선수범 했으며 행정복지센터 준공 사업 등을 위해 열과 성의를 다한 공로를 인정 받았다.

박 의원은 평소 지역민과 소통하며 남다른 열정으로 주민의 삶의 질 향상을 위해 노력하면서 서구 금호1동 발전을 위해 힘써온 점을 높이 평가 받았다.

