12월 결산 코스피 상장사, 상반기에 떼돈 벌었다…영업이익·순이익 119%·246%↑

연결 기준 코스피 상장사, 상반기 영업이익 91조·순이익 85조원

매출액은 상반기 기준 처음으로 1000조원 넘어

건설업 제외하면 16개 업종 모두 매출액 증가…의료정밀·철강금속↑

[아시아경제 이선애 기자] 유가증권 시장 12월 결산 상장기업((개별 686사, 연결 587사)의 매출액(개별 14.55%, 연결 17.46%), 영업이익(개별 69.09%, 연결 118.86%), 순이익(개별 89.91%, 연결 245.50%)이 전년 동기 대비 모두 큰 폭으로 증가한 것으로 집계됐다. 매출액은 상반기 기준 처음으로 1000조원을 넘어서는 등 사상 최대 상반기 실적을 기록했다.

19일 한국거래소가 발표한 유가증권 시장 12월 결산법인 2020년 상반기 결산실적에 따르면 개별 기준 매출액이 620조8775억원으로 2020년 상반기 542조306억원 대비 14.55% 증가한 것으로 나타났다. 영업이익은 50조750억원으로 2020년 상반기 29조6148억원 대비 69.09% 증가했다. 순이익은 48조1280억원으로 2020년 상반기 25조3420억원 대비 89.91%의 증가율을 기록했다. 영업이익률과 순이익률은 각각 8.07%, 7.75%로 전년 동기 대비 동반 증가했다.

유가증권 시장 시가총액 1위 기업인 삼성전자(매출액 비중 14.63%)를 제외해도 상장법인의 매출액은 14.23% 증가하며, 영업이익 및 순이익 또한 전년 대비 각각 72.84%, 76.55 크게 증가한 것으로 집계됐다.

연결 기준 매출액은 1080조5835억원으로 2020년 상반기 919조9550억원보다 17.46% 증가했다. 상반기 기준 첫 1000조원을 넘어선 것이다.

영업이익은 91조319억원으로 41조5946억원보다 118.86% 증가한 것으로 나타났다. 순이익은 85조1344억원으로 24조6404억원보다 245.50% 증가했다. 영업이익률은 8.42%, 순이익률은 7.88%로 전년 동기 대비 동반 증가했다.

유가증권 시장 시가총액 1위 기업인 삼성전자(매출액 비중 11.94%)를 제외해도 상장법인의 매출액(17.23%), 영업이익(155.85%) 및 순이익(381.37%) 모두 크게 증가했다.

유가증권 상장기업의 상반기 부채비율은 연결 기준 114.14%로 2020년말 대비 2.33%p 감소했다.

업종별로 살펴보면 전체 17개 업종 중 건설업(-4.05%)을 제외한 모든 업종에서 상반기 매출액이 증가했다. 개별 기준 매출 증가 업종은 의료정밀(316.05%), 철강금속(28.83%), 운수창고업(20.88%), 전기전자(19.20%), 화학(18.11%), 운수장비(16.60%), 비금속광물(15.43%), 유통업(14.02%), 기계(10.78%), 섬유의복(8.89%), 종이목재(8.30%), 서비스업(7.63%), 의약품(5.90%), 음식료품(4.85%), 통신업(3.145), 전기가스업(1.65%) 순이다.

개별 기준 의료정밀, 철강금속 등 14개 업종은 상반기 순이익이 증가한 반면 음식료품 등 3개 업종은 순이익이 감소했다.

연결 기준으로는 의료정밀, 철강금속 등 16개 업종에서 매출이 증가한 반면 건설업 등 1개 업종에서 매출이 소폭 감소했다. 증가 업종은 의료정밀(275.01%), 철강금속(24.89%), 화학(23.94%), 전기전자(23.35%), 기계(21.42%), 운수장비(20.78%),운수창고업(20.21%), 유통업(18.26%), 비금속광물(12.69%), 서비스업(11.40%), 섬유의복(8.43%), 종이목재(7.03%),의약품(6.55%), 음식료품(6.38%), 통신업(4.04%), 전기가스업(2.03%) 순이다. 감소 업종은 건설업(-2.36%)이다.

연결 기준 화학, 서비스업 등 14개 업종은 순이익이 증가한 반면 전기가스업, 음식료품 등 3개 업종은 순이익이 감소했다.

금융업 실적의 경우 연결 기준 금융업(48사 중 42사)의 상반기 영업이익 및 순이익은 전년 동기 대비 각각 58.38%, 62.02% 증가했다. 총 48사 중 개별재무제표 제출 6사는 제외됐다. 증권(영업이익 138.54%, 순이익 140.02%), 보험(영업이익 54.16%, 순이익 60.03%) 및 금융지주(영업이익 46.32%, 순이익 50.04%) 등 금융업종 전반에 걸쳐 모두 실적 개선이 이뤄졌다. 다만 2분기 영업이익(-5.99%) 및 순이익(-6.57%)은 1분기 대비 감소했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr