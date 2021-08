[특징주] 크래프톤 장중 5%대 강세…4거래일 연속↑

[아시아경제 이민지 기자] 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 490,500 전일대비 21,500 등락률 +4.58% 거래량 492,445 전일가 469,000 2021.08.19 10:12 장중(20분지연) 관련기사 신흥에스이씨 주가 가파른 상승세... 어떤 원인으로? 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생무료 선언!마무리되는 공모주 슈퍼위크…하반기에도 IPO 이어진다 close 이 장중 5%대 오름세를 보이며 4거래일 연속 상승세다.

19일 오전 9시 46분 크래프톤은 전 거래일 대비 5.01% 오른 49만2500원에 거래됐다. 이날 크래프톤의 장중 최고가는 49만5500원으로 공모가(49만8000원)보다는 아래지만 상장 이후 가장 높은 수준이다. 크래프톤은 4거래일 연속 오름세를 보이고 이어가고 있다.

전일까지 수급 동향을 보면 외국인과 기관의 순매수세가 두드러졌다. 지난 3거래일간 외국인 투자자들은 크래프톤을 801억원, 기관 투자자들은 931억원어치 사들였다. 크래프톤의 양호한 2분기 실적과 신작 출시 기대감이 긍정적으로 반영된 것으로 풀이된다.

김동희 메리츠증권 연구원은 “3분기 영업이익은 2018억원으로 2분기 대비 16% 늘어날 것으로 예상한다”며 “출시가 임박한 '뉴스테이트'의 사전예약자수는 2700만명을 돌파했으며 글로벌 배틀그라운드 모바일 게임 이용자 수(DAU)를 약 5000만명으로 추산했을 때 상당수 사용자 유입이 진행될 것”이라고 말했다.

