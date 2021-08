휠라, '가을·겨울 컬렉션' 출시…방탄소년단 새 광고 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 스포츠 브랜드 휠라(FILA)는 올 가을·겨울 컬렉션을 출시했다고 19일 밝혔다.

‘파인드 유어 베이직(Find Your Basics)’이라는 테마 아래 편안하면서도 기본에 집중한 제품들로 구성됐다. 역동적인 퍼포먼스 스타일 중심으로 헤리티지에서 비롯된 브랜드 고유의 디자인 요소를 반영했다.

의류의 경우, 멜란지·그레이 등 내추럴한 색감과 넉넉한 실루엣 등으로 변주한 제품을 선보였다. 대표 아이템인 ‘루즈핏 원 포인트 로고 후드 티셔츠’는 여유로운 티셔츠 형태에 모자가 달렸으며, 가슴 중앙 부분에 휠라 스몰 로고를 포인트로 활용했다. 총 4가지 색상으로 가격은 6만 9000원이다.

신발도 다양하다. ‘플래그폴(FLAGPOLE)’은 휠라 고유 기술력으로 구현한 ‘에너자이즈드 2.0’ 미드솔이 반영된 신규 러닝화다. 가벼운 무게감에 쿠셔닝까지 강화돼 편안한 착화감을 제공한다. 230~285mm까지 5단위로 출시됐으며, 가격은 7만 9000원이다.

한편 휠라는 2021 가을 컬렉션 출시에 발맞춰 글로벌 모델 방탄소년단의 새 광고를 공개했다.

