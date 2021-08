네이버 D2SF, AI 및 피트니스 분야 기술 스타트업 2곳에 신규 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 스타트업 양성조직 D2SF는 인공지능(AI) 및 피트니스 분야 기술 스타트업 두 곳에 신규 투자했다고 19일 밝혔다.

투자를 받은 스타트업은 AI 기술 기반의 기업용 협업 솔루션을 개발 중인 ‘썸’과 데이터 기반으로 개인의 운동 능력을 분석해 그에 맞는 운동을 처방하는 솔루션 개발사 ‘피트’다.

?썸은 자연어처리와 머신러닝 등 AI 기술을 활용해 기업 내 비정형 데이터를 분석·요약·검색하는 솔루션을 개발하고 있다. 회의록 작성, 문서 공유, 히스토리 검색 등 기업 내 비정형 데이터 업무를 효율화하는 것이 목표다.

썸의 첫 제품은 화상미팅 어시스턴트로, 미팅 내용을 자동으로 기록 및 요약해 ‘할 일 목록’(to do list)을 추출하고, 슬랙(Slack) 등 다른 협업툴과 연동하는 솔루션이다. 현재 1차 시제품을 완성했고 내년 초부터 영어권 테크 기업 중심으로 비공개테스트(CBT)를 진행할 예정이다.

이번 썸에 대한 투자는 카카오벤처스, 퓨처플레이, 산은캐피탈과 공동으로 이뤄졌다.

피트는 데이터 기반으로 심폐지구력, 근력, 관절가동성 등 개인의 운동 능력을 분석하고, 맞춤형 운동을 처방하는 솔루션을 개발했다. 대부분의 피트니스 솔루션이 운동 종류와 횟수를 기록하는 데 그치는 반면, 피트는 각기 다른 개인의 운동 능력을 평가해 최적의 운동 방법을 설계하는 데 집중함으로써 체계적 건강 관리를 돕는다.

또 운동 검사를 위해서는 대형 병원 등에서 수억 원대 장비, 수백만 원의 검사비가 필요했지만 피트는 전문 장비 없이 일상에서 사용할 수 있는 운동 검사 알고리즘을 자체 구축했다.

이미 피트의 솔루션은 여자프로배구 GS칼텍스서울Kixx배구단, 독일 올림픽 트레이닝 센터 ‘라인랜드’ 등 전문 프로 선수단에 도입돼 신뢰성을 입증했다.

한편, 네이버 D2SF는 2015년 출범 이후 지금까지 75곳의 기술 스타트업에 투자했다. 현재 네이버 D2SF는 홈페이지를 통해 신규투자팀을 모집 중이며, 네이버와 기술 스타트업의 다양한 시너지를 추진하고 있다.

