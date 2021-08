하나로마트를 운영하는 농협유통이 19일 제주에서 출하된 '풋귤'을 선보였다.

풋귤은 일반 완숙 귤에 비해 항산화·항염증에 효과가 있는 플라보노이드 성분인 '노빌레틴'이 4배 정도 많이 들어있으며, 항암 효과도 있다. 노빌레틴은 손상된 말초신경 재생을 촉진해 식품과 화장품 소재로도 활용된다.

가정에선 풋귤을 청이나 식초로 만들어 음료로 마시면 좋다.

하나로마트 양재점에선 풋귤 한봉지(1.5㎏)을 6900원에 판매중이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr