윤희숙 "정부, 모더나와 '호구 계약' 했다...국민 우롱"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 주자 윤희숙 의원이 정부가 모더나와 백신 공급 계약을 맺으면서 분기별 공급물량을 구체적으로 정하지 않았다는 언론 보도가 나오자 모더나와의 계약을 '호구 계약'이라고 주장하며 문재인 대통령을 비판했다.

윤 의원은 18일 자신의 페이스북에 '모더나의 호갱님 청와대, 호구 계약해놓고 격노쇼로 국민우롱'이라는 제목의 글을 올려 "모더나 관련 대국민사기극이 드러났다. 언론에 따르면 정부는 모더나와 백신 공급 계약을 맺으면서 '분기별'로 공급물량을 구체적으로 약정하지 않았다고 한다"라고 말했다.

이어 윤 의원은 "작년 말 이런 호구 계약을 하면서 대통령은 모더나 CEO와 화상통화 장면이나 공개하고 폼 잡았냐"라며 "미국과 유럽연합이 밝힌 공급계약서에는 시기별·월별 공급량까지 있다고 한다"라고 목소리를 높였다.

그는 9일 보건복지부장관과 중앙방역대책본부장이 모더나의 생산차질로 인해 백신물량 확보가 저조하다고 말한 것에 대해서는"이거 거짓말 아니냐. 백신부족의 근본 원인은 공급일정도 구체적으로 확약하지 못한 계약서에 있다"라며 "정부는 백신부족이 세계적 현상이라고 했다. 우리나라의 백신 접종률은 15%로 OECD 최하위다. 세계적 현상이 아닌 한국적 현상"이라고 했다.

정부가 백신 생산 차질을 항의하기 위해서 미국 모더나 본사를 방문했지만 큰 성과가 없었던 것을 두고 윤 의원은 "어찌 보면 당연한 일이다. 애초에 계약을 엉망으로 했기 때문"이라며 "항의 방문의 목적은 물량 확보가 아니라 대국민 격노 코스프레였다"라고 일갈했다.

그러면서 윤 의원은 "문 정부의 바역은 과학이 아니라 가학(加虐)이다. 이젠 가학을 넘어 가짜라고 할만하다. '가'학방역과 '가'짜방역, 이것이 바로 K방역이다"라고 비난했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr