경기도, 추석 명절 앞두고 '축산물 등 성수식품 제조업소' 단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 추석 명절을 앞두고 축산물 등 성수식품 제조업소의 불법행위 수사에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 추석 명절 먹거리 안전 확보를 위해 이달 23일부터 다음 달 3일까지 성수식품 제조업소 및 축산물 판매업소를 대상으로 불법행위를 집중 수사한다고 19일 밝혔다.

이번 수사는 축산물, 떡, 제수용, 선물세트 등 추석 성수식품 관련 제조ㆍ판매업체 중 위생 사각지대인 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증을 받지 않은 업소가 주요 대상이다.

도 특사경은 다만 강화된 사회적 거리두기에 따른 사업난을 겪고 있는 영세업체는 수사 대상에서 제외했다.

주요 수사내용은 ▲무허가 식품 제조ㆍ판매 행위 ▲식품 취급 기준ㆍ규격 위반 ▲유통기한이 지난 원료를 사용 또는 보관하는 행위 ▲작업장 시설과 식품의 비위생적 관리 행위 ▲원산지 거짓 표시 행위 등이다.

도 특사경은 적발된 업체를 식품위생법, 원산지표시법, 축산물위생관리법 등 관련 법령에 따라 강력 조치할 계획이다.

윤태완 경기 특별사법경찰단장은 "이번 수사는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 많은 수요가 예상되는 성수식품 제조ㆍ판매업소를 중점 수사하는 것"이라며 "식품으로 인한 위생상의 위해를 사전에 예방해 도민들의 안전하고 건강한 먹거리를 확보하겠다"고 강조했다.

