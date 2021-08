Fed 위원들 "연내 테이퍼링 실시 적절"

7월 FOMC 회의록 공개

대다수 위원 "연내 테이퍼링 시작 적절"

테이퍼링과 금리 인상 기준 다르다 강조

시장 영향은 제한적

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 연방준비제도(Fed) 위원들이 연내 자산매입축소(테이퍼링) 시작에 의견을 모은 것으로 확인됐다. 연내 테이퍼링 실시 방침이 확인됐지만 뉴욕 증시와 국채시장은 큰 폭의 변화를 보이지는 않고 있다.

18일(현지시간) Fed가 공개한 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 "대부분의 위원이 경제가 예상대로 광범위하게 발전하면 실질적인 추가 진전 기준을 만족할 것인 만큼 올해 안으로 자산 매입 속도를 줄이는 것이 적절하다고 판단했다"라고 밝혔다.

회의록은 대부분 위원은 물가 상승률 목표가 달성됐다고 인정했다고 언급했다. 일부 위원은 고용 목표의 상당한 추가 진전을 충족하지 못할 수 있다고 밝혔지만 소수 의견에 그쳤다.

다만 회의록은 위원들이 테이퍼링이 시작되더라도 이는 금리 인상의 전조가 아니며 금리 인상은 경제 흐름에 달려 있다고 언급했다고 강조했다.

테이퍼링 방식에 대해서도 대다수 위원은 국채와 주택담보부증권(MBS) 매입을 동시에 축소하는 것을 선호했다. 일부 위원들은 테이퍼링 방식에 대한 추가 논의가 필요하다고 말했다.

FOMC 회의록 공개 후 뉴욕증시 주요 지수는 낙폭을 확대했다. 다우지수는 0.25%, S&P500지수 0.21% 하락했지만, 나스닥은 상승 폭을 축소해 약보합에 머물고 있다.

미 10년물 국채금리는 FOMC 회의록 공개 전 하락했지만 이후 1.3%에 근접하다 전일 수준인 1.267%에 형성되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr