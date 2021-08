탈레반 피해 '줄행랑' 아프간 대통령 UAE로 피신

UAE 외교부 공식 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 이슬람 무장 정파 탈레반의 진격을 피해 조국을 등지고 해외로 탈출한 아슈라프 가니 아프가니스탄 대통령이 아랍에미리트(UAE)에 있는 것으로 확인됐다.

UAE 외교부는 18일(현지시간) "가니 대통령과 그의 가족을 인도적 차원에서 인도적 차원에서 환영했다"라고 발표했다.

가니 대통령은 지난 15일 탈레반에 의해 아프간 수도 카불이 함락 위기에 놓이자 부인, 참모와 함께 곧장 해외로 탈출했다.

이후 그가 어디로 향했는지는 알려지지 않았었다. 알자지라 방송은 그가 우즈베키스탄 수도 타슈켄트로 향했다고 보도했지만 최종 목적지는 UAE였다.

스푸트니크통신은 주아프간 러시아대사관 관계자를 인용해 가니 대통령이 돈으로 가득한 차 4대와 함께 탈출했다고 보도해 전 세계적인 분노를 자아냈다.

통신은 "가니 대통령이 돈을 (탈출용) 헬기에 실으려 했는데 모두 들어가지 못해 일부는 활주로에 남겨뒀다"라고 전했다.

아프간을 탈출하려는 이들이 카불 국제공항에 몰리며 큰 혼란이 벌어지는 가운데 미 언론이 미국에 거주 중인 가니 대통령의 딸이 예술가와 영화제작자로 여유로운 생활을 하고 있다고 보도하면서 국가와 국민을 저버리고 도주한 가니 대통령에 대한 비난은 더욱 거세지고 있다.

가니 대통령은 자신에 대한 비판이 확산하자 페이스북을 통해 "탈레반은 카불을 공격해 나를 타도하겠다는 의사를 분명히 밝혔다. 내가 아프간에 머물러 있었다면 수없이 많은 애국자가 순국하고 카불이 망가졌을 것"이라고 변명해 더 큰 비난을 샀다.

