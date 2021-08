갤폴드3 사라진 카메라 만든 기술 공개

[아시아경제 박형수 기자] 삼성전자가 '갤럭시Z폴드3'에 최초로 적용한 언더패널카메라(UPC) 기술이 공개됐다.

삼성디스플레이는 18일 자사가 개발한 화면 아래 카메라를 두는 UPC 기술에 대한 구체적인 정보를 공개했다. 기술을 적용하면 카메라 구멍이 사라져 진정한 풀스크린을 구현한다.

기술 구현이 쉽지 않은 UPC를 제대로 적용한 제품이 없었다. 지난해 중국 ZTE가 세계 최초로 UPC 기술을 적용한 스마트폰을 출시했지만, 빛 번짐, 화질 저하 문제가 불거졌다. 상황에 따라 언더디스플레이카메라(UDC), 카메라언더디스플레이(CUP) 등으로도 불린다.

삼성디스플레이는 UPC 기술이 패널의 빛 투과율을 높인 Eco² OLED와 픽셀 개구율 최적화 기술을 통해 가능했다고 설명했다. 특히 Eco² OLED는 빛 투과율을 기존 대비 33% 이상 높인 기술로 패널 하단의 카메라 모듈에 전달되는 빛이 늘어나면서 UPC를 상용화 하는 데 핵심 역할을 했다.

기존의 펀치홀 방식 스마트폰은 화면 비중을 높이면서 전면 카메라를 구현하기 위해 패널 일부분을 동그랗게 잘라내서 카메라 렌즈를 노출하는 방식을 사용했다. UPC는 패널 하단에 카메라 모듈을 배치해 필요시에만 카메라를 작동시켜 카메라를 쓰지 않을 때는 화면 전체를 100% 활용할 수 있다.

