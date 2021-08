VA코퍼, LG전자와 전략적 업무협약…버추얼 프로덕션 솔루션 개발

[아시아경제 박형수 기자] 원스톱 메타버스 플랫폼 업체 브이에이코퍼레이션이 LG전자와 전략적 업무협약을 통해 버추얼 프로덕션 솔루션 개발을 위한 공동 R&D 센터를 구축하고 제품 마케팅 등 공동사업을 전개한다고 18일 밝혔다.

앞서 LG전자는 브이에이코퍼레이션의 성장 가능성을 높이 평가해 전략적(SI)투자를 통한 투자 파트너로서 업무 협약을 맺었다.

브이에이코퍼레이션과 LG전자는 업무협약을 통해 ▲버추얼 프로덕션에 최적화된 LED 패널 및 하드웨어 등 제품 개발 및 지속적인 기술 협업 ▲버추얼 프로덕션 솔루션 개발을 위한 공동 R&D센터 구축 ▲협업 모델의 사업 확장을 위한 공동 마케팅 추진 등에 합의했다.

올해 12월 경기도 하남에 연면적 약 1100평 규모의 공동 R&D센터를 구축한다. 버추얼 프로덕션에 최적화된 하드웨어 공동 연구개발을 위한 전문 TF팀도 신설하기로 했다. 이곳에서 개발한 LED 패널 및 하드웨어 제품에 대해 공동으로 마케팅 활동을 전개한다. 브이에이 스튜디오 하남 단지에 구축할 예정인 공동 R&D센터에는 LED 월(Wall) 솔루션 공동 R&D센터, 모션캡쳐 스테이지, 메타버스 3D 에셋 스캔?프린터실 등을 구축한다. 확장현실(XR) 스테이지를 비롯해 영화, 드라마, 광고, 공연 등 메타버스 산업 모든 영역의 제작 솔루션을 제공한다.

버추얼 프로덕션 사업 영업 확대와 경쟁력 확보를 위해 강력한 네트워크를 활용한 다각적인 파트너십도 체결한다. 브이에이코퍼레이션은 LG전자 계열사와 영업채널, 해외 네트워크 등을 활용해 신규사업과 해외사업 진출을 확대할 방침이다. 글로벌 방송사 및 OTT 플랫폼 대상으로 공동 영업도 한다.

브이에이코퍼레이션 관계자는 "LG전자와의 파트너십을 통해 다양한 고객의 니즈를 충족할 수 있는 완성도 높은 IP 제작 인프라를 구축한다"며 "메타버스 시장에 선제적으로 대응하기 위해 지속적으로 협력할 것"이라고 말했다.

