[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김유정이 미모를 자랑했다.

김유정은 18일 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 화보 촬영 사진에서 김유정 특유의 청초한 매력이 돋보인다.

한편 김유정은 오는 30일 첫 방송되는 SBS 새 월화드라마 '홍천기'로 안방극장에 컴백한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr