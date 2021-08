전주시, 전주수목원 진입로 추가 개설

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 월드컵경기장 쪽에서 전주수목원으로 곧장 갈 수 있는 진입로를 추가로 개설한다.

전주시는 내년 6월까지 총사업비 35억원을 투입해 반월동 일원에 전주수목원 추가 진입로를 조성하고, 이를 정원길로 꾸밀 계획이라고 18일 밝혔다.

공기업(한국도로공사)에서 비영리로 운영하는 전국 유일의 수목원인 전주수목원은 시설면적 29만1795㎡에 190과, 3737종 등 다량의 수목을 보유하고 있으며, 코로나19 이전에는 매년 약 65만 명이 찾았던 지역 관광명소다.

하지만 수목원에 가기 위해서는 월드컵경기장과 전북CBS 앞을 지나 좁은 지하통로를 통과해야만 해 도심에서 너무 멀고 불편하다는 민원이 끊이지 않았다.

이에 전주시는 시민들에게 수목원의 진입로를 추가로 개설해 교통 불편을 해소하고, 계절별로 다양한 볼거리를 제공할 수 있도록 한다는 계획이다.

추가 진입로는 월드컵경기장 진입 부근(온고을로)에서 수목원 입구까지 연장 650m로 개설된다.

특히 전주시는 진입로에 돌담, 수국, 산딸나무 등을 식재해 보행친화적 휴식공간인 정원길을 만들기로 했다.

현재 편입토지와 지장물에 대한 감정평가를 마치고 보상 단계를 진행 중인 전주시는 오는 12월까지 실시설계 용역을 마무리한 뒤 내년 1월 착공할 방침이다.

전주시는 정원길이 조성되면 봄·가을철 협소한 주차장으로 불편을 겪던 관광객들이 전주월드컵경기장 주차장에 주차하고 정원길을 활용해 전주수목원에 용이하게 진입할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

