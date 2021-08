[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 태풍이나 집중호우 시 낙석·붕괴사고 등의 우려가 있는 급경사지의 영상데이터를 드론으로 구축한다고 18일 밝혔다.

전주시는 다음달까지 아중호수 인근 등 지역 내 급경사지 64곳을 드론 영상으로 촬영해 재난안전 업무에 활용할 계획이다.

영상 촬영지는 아중호수 인근, 금암고등학교 인근 등 덕진구 24곳과 오목대 인근 오목교 등 완산구 40곳이다.

전주시는 이를 통해 재난 안전관리 업무계획을 수립하거나 안전점검을 추진하는 등 재난안전 업무에 다양하게 활용하는 것은 물론 재난피해 발생 시 즉각적인 대응에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr