삼성카드 "코로나로 어려운 개인사업자께 페이스북 계정 빌려드려요"

#삼성카드앤리더스 SNS 이벤트

선정된 10인에게 페이스북 광고 지원

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 사업장의 페이스북 광고를 지원하는 '#삼성카드앤리더스 SNS 이벤트'를 진행한다고 18일 밝혔다. 코로나19로 사업 운영에 어려움을 겪는 개인사업자들에게 도움을 제공하는 취지에서다.

다음달 26일까지 진행하는 이번 이벤트는 페이스북 광고를 희망하는 개인사업자가 사업장 소개 영상이나 사진 등을 촬영해 '#삼성카드', '#SamsungcardAndLeaders, #삼성카드앤리더스' 등의 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 자동으로 응모된다.

삼성카드는 선정된 10명에게 ▲삼성카드 페이스북 내 사업장 광고 게시물 게재 ▲100만원 상당의 페이스북 AD센스 광고 등을 지원한다.

삼성카드는 자사 페이스북 페이지와 페이스북 AD센스를 활용한 광고 지원을 통해 개인사업자들에게 실질적인 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 삼성카드 페이스북 페이지는 국내 카드사 중 가장 많은 154만명의 팔로워를 보유하고 있으며, 페이스북은 국내 기준으로 월 1400만명이 이용하고 있다(닐슨코리아 집계 기준).

삼성카드 관계자는 "코로나19 유행에 따른 개인사업자들의 고충을 공감하고 이를 함께 극복하자는 취지에서 이번 이벤트를 진행하게 됐다"며 "이번 이벤트가 SNS를 통한 사업장 홍보를 어려워하는 개인사업자들에게 작게나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr