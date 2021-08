美 대중교통 마스크 의무화 내년 1월까지 연장

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 대중교통 이용 시 마스크 착용을 의무화하는 명령을 내년 1월18일로 연장하기로 했다.

주요 미국 항공사들은 17일(현지시간) 미 교통보안국(TSA)과 질병통제예방센터(CDC)로부터 이같이 통보받았다고 외신이 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

대중교통 마스크 착용 의무화는 당초 다음 달 13일 종료할 예정이었다. 종료 시점이 4개월여 미뤄진 데 대해 CNBC는 "코로나19 확산세가 장기화될 것이란 연방 정부의 전망이 반영된 것"이라고 설명했다.

조 바이든 행정부는 지난 1월 출범한 직후 비행기, 기차, 지하철, 버스, 택시, 선박, 공유차량 탑승자는 마스크를 의무적으로 착용할 것을 의무화했다. 탑승 전후 공항, 버스 정류장, 부두, 기차·지하철역 등에서도 적용했다.

미 항공업계는 그간 기내 마스크 착용을 거부하는 탑승객들과 마찰을 빚어왔다. 미연방항공청(FAA)에 따르면 올해 기내 난동 승객 3889명 중 74%(2867명)이 마스크 착용 거부 사례다.

미국 17개 항공사에서 일하는 약 5만명의 승무원을 대표하는 미 비행승무원노조(AFA)는 마스크 의무화 명령 연장을 환영했다.

사라 넬슨 AFA 회장은 성명을 통해 "백신 접종으로 항공 수요가 높아진 가운데 지지부진한 접종률과 델타 변이의 확산으로 확산세가 거세지고 있다"며 "마스크 착용 의무화 연장은 승객과 승무원의 안전을 지키는 데 큰 역할을 할 것"이라고 말했다.

