BMW코리아 "고성능 모델, M135i xDrive 및 X2 M35i 출시"

[아시아경제 이창환 기자] BMW 코리아가 BMW M의 강력한 성능과 다양한 편의사양을 갖춘 고성능 컴팩트 해치백 모델 M135i xDrive와 고성능 컴팩트 SAC 모델인 X2 M35i를 국내에 공식 출시한다고 18일 밝혔다.

BMW M135i xDrive와 X2 M35i는 BMW 코리아가 지난 7월 퍼스트 에디션을 통해 국내 시장에 최초로 선보인 컴팩트 세그먼트의 M 퍼포먼스 모델로 이달부터 정규 판매가 시작된다.

BMW M135i xDrive는 BMW의 컴팩트 클래스 대표 주자인 1시리즈의 고성능 모델로, M 특유의 다이내믹한 주행 성능과 공간 활용성을 자랑하는 사륜구동 해치백 모델이다.

M135i xDrive에는 드라이빙의 즐거움을 극대화하는 첨단 기술들이 탑재된다. 기본 적용되는 액추에이터 휠 슬립 제한 장치(ARB)는 다양한 주행 환경에서 빠르고 민첩하게 휠 슬립을 제어해 언더스티어 현상을 최소화한다.

앞 구동축에는 M 퍼포먼스 모델 전용 토크 비례식 차동 제한 장치가 장착되고, 일반 모델 대비 차별화된 M 스포츠 서스펜션, M 스포츠 스티어링 시스템도 함께 적용돼 한층 정교하면서도 안정적인 코너링이 가능하다.

실내에는 M135i 전용 10.25인치 디지털 계기판 및 컨트롤 디스플레이, BMW 라이브 콕핏 프로페셔널 등이 탑재됐으며 스마트폰 무선 충전 기능, 무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 기능을 활용할 수 있는 BMW 커넥티드 패키지 프로페셔널도 적용된다.

시선을 사로잡는 스포티한 스타일과 민첩한 주행성능 발휘하는 X2 M35i

같이 출시되는 BMW X2 M35i는 BMW M의 레이싱 노하우를 바탕으로 개발된 고성능 모델이다.

X2 M35i는 앞면에 M 퍼포먼스 모델 고유의 세리움 그레이 메쉬 키드니 그릴, 에어 인렛과 함께 다크 섀도우 컬러가 적용된 범퍼를 장착했ek. 사이드 실과 뒷 범퍼도 다크 섀도우 컬러로 마감됐다. 더불어 20인치 M 더블 스포크 721 M 휠을 장착해 역동적인 감각을 더했다.

실내에는 알루미늄 헥사곤 안트라사이트 인테리어 트림과 M 안트라사이트 헤드라이너, 열선 기능과 패들 시프트가 포함된 M 레더 스티어링 휠, 하만 카돈 사운드 시스템, 무선 충전 기능 등이 적용된다.

이외에도 스톱&고 기능이 포함된 액티브 크루즈 컨트롤, 드라이빙 어시스턴트 플러스, 커넥티드 드라이브 서비스 등이 탑재돼 안전한 주행을 지원한다.

M135i xDrive 및 X2 M35i에는 최고출력 306마력, 최대토크 45.9kg·m을 발휘하는 M 트윈파워 터보 4기통 가솔린 엔진과 8단 스텝트로닉 자동변속기가 탑재된다.

또한, BMW의 지능형 사륜구동 시스템 xDrive가 함께 적용돼 M135i xDrive는 정지 상태에서 시속 100km까지 4.7초, X2 M35i는 4.9초 만에 가속한다. 탁월한 동력성능을 안정적으로 제어할 수 있도록 M 스포츠 브레이크가 기본 장착된다.

가격은 M135i xDrive가 5830만 원, X2 M35i는 6870만 원이다. (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 가격)

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr