진중권, "정리된다" 녹취록 공방에 "이준석, 꼭 이기려 드니 일 커져"

"원희룡은 '후보 정리'로 이해, 이준석은 '갈등 정리'라 해명"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 원희룡 국민의힘 대선 예비후보가 폭로한 이준석 대표의 "정리된다" 발언을 두고 "(이 대표가) 꼭 이기려고 드니까 일이 점점 더 커지는 것"이라고 비판했다.

진 전 교수는 18일 페이스북에 이 대표가 공개한 원 전 지사와의 통화 녹취록 이미지를 공유한 글에서 한 누리꾼이 "원 전 지사가 선을 넘었다"는 댓글을 달자 이같이 지적했다.

앞서 원 전 지사는 전날(17일) 서울 여의도 국회 소통관에서 공약을 발표한 뒤 이 대표가 지난 8월12일 자신과의 통화에서 "윤석열 전 검찰총장은 곧 정리된다"는 취지의 발언을 했다고 주장했다.

이에 이 대표는 같은 날 밤 이 발언이 나온 통화 녹취록을 공개했다. 녹취에서 원 전 지사가 대선 경선을 둘러싼 당내 갈등에 대해 "지금 서로 싸우는 사람들, 나중에 다 알아야 할 사람들"이라고 우려를 표하자, 이 대표는 "걱정 말라" "저거 곧 정리됩니다"라고 말한다. 이 대표는 "정리된다"는 발언의 주어가 윤 전 총장이 아니라, 경선 과정에서의 갈등을 말한 것이라고 주장하고 있다.

이에 대해 진 전 교수는 "원희룡은 '지지율이 떨어지고 있으니 윤 전 총장이 후보로서 곧 정리될 것'이라는 말로 이해한 것이고, 이준석은 '지지율이 떨어지고 있으니 이 갈등은 곧 정리될 거다'라는 뜻이었다고 해명한 것"이라며 "어느 쪽이 더 자연스러운지 판단은 알아서들"이라고 말했다.

한 누리꾼이 '원 지사의 해석이 잘못됐다'는 취지의 댓글을 달자, 진 전 교수는 "앞뒤 맥락을 봐야 확실해질 듯"이라며 "지지율과의 인과 연결은 실은 1이(원희룡의 입장)이 더 자연스럽다"고 주장했다.

그러면서 "(이 대표가) '내 표현이 부정확해 원 전 지사님이 오해하신 것 같다. 그런 뜻은 아니었다. 유감이다'라고 하고 끝내는 게 적절할 듯"이라며 "길게 끌어야 좋을 것 하나 없다. 그런데 꼭 이기려고 드니까 일이 점점 더 커지는 것"이라고 지적했다.

