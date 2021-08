김두관, 캠프 돕던 아들 코로나 확진…與 대선 캠프 초비상(종합)

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 김두관 더불어민주당 의원의 아들이 대선 캠프를 돕던 중 코로나19 확진 판정을 받았다. 김 의원은 모든 일정을 취소하고 자가격리에 들어갔다.

김두관 캠프는 18일 기자들에게 보낸 문자메시지를 통해 “확진자는 김두관 후보의 아들로 캠프 건물에서 자원봉사를 하던 도중 증상을 느껴 곧바로 코로나19 검사를 받았다”며 “이후 확진 판정을 받고 현재 방역당국의 지침에 따르고 있다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 코로나19 검사를 받을 예정이다. 그는 전날 채널A가 주관한 대선후보 본경선 4차 TV토론에 참석했는데, 토론회 전 아들과 함께 식사한 것으로 전해졌다.

TV토론회에 민주당 대선주자들이 모두 참석했던 만큼 김 의원의 확진 여부에 따라 경선 일정에도 차질이 생길 가능성이 있다. 대선주자들은 이날 일정을 취소하고 자택대기에 들어갔다.

이낙연 전 더불어민주당 대표는 오전에 예정된 고(故) 김대중 전 대통령 현충원 묘역 참배 일정을 취소하고 코로나19 검사를 받는다. 이 전 대표 캠프 측은 “선제적으로 코로나19 검사를 받으러 간다. 이후 보건 당국의 지침을 따르겠다”고 밝혔다. 이재명 경기도지사도 김 전 대통령 현충원 묘역 참배 일정을 취소하고 오전 10시에 코로나19 검사를 받는다.

정세균 전 국무총리도 모든 일정을 취소하고 자택 대기하기로 결정했다. 박용진 의원도 오전 일정을 취소했다. 박용진 캠프 관계자는 “김 의원의 검사결과에 따라 향후 일정 진행여부를 판단하겠다”고 말했다. 추미애 전 법무부 장관 측은 일단 오전 일정은 진행하기로 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr