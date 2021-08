'아니 벌써 1兆' 네이버웹툰 '일'냈네…연봉 124억 작가도

BTS 웹툰 나온다…하이브·DC코믹스와 협업 계획도

네이버가 ‘네이버웹툰’을 글로벌 플랫폼으로 만들기 위해 총력전에 돌입했다. 네이버웹툰은 연간 최대 124억원의 수익을 올리는 웹툰작가를 배출했다. 웹툰에 광고 등을 붙인 자체 웹툰 비즈니스모델인 ‘PPS(Page Profit Share) 프로그램’의 규모는 1조원을 돌파했다.

글로벌 1위 콘텐츠 기업

김준구 네이버웹툰 대표는 18일 개최된 ‘네이버 밋업’ 행사에서 "네이버 PPS 프로그램을 통해 새로운 디지털 콘텐츠인 웹툰이 명실상부한 하나의 산업으로 성장했다"며 "앞으로 네이버의 지식재산권(IP) 밸류체인을 통해 글로벌 엔터테인먼트 분야에서 가장 핫한 콘텐츠들이 나오게 될 것"이라고 말했다.

김 대표는 가장 먼저 ‘플랫폼’을 꼽았다. 네이버는 누구나 참여해 자신의 작품을 선보일 수 있는 ‘아마추어 콘텐츠 모델’과 네이버 플랫폼에서 정식 연재되면서 슈퍼IP로 성장 가능한 ‘오리지널 콘텐츠 모델’을 구현했다. 두 가지 모델이 상호 시너지를 일으키며 확고한 경쟁력으로 자리 잡았다는 것이다. 네이버의 글로벌 스토리테크 플랫폼(네이버웹툰+왓패드)은 1억6700만명의 월간 사용자와 600만명의 창작자가 활동하는 글로벌 1위 플랫폼의 위치를 지키고 있다.

김 대표는 이날 네이버가 최초로 도입한 웹툰 창작자 수익 모델 PPS 프로그램을 통한 수익 규모도 공개했다. 네이버는 2013년 광고, 유료 콘텐츠, IP 비즈니스 등을 통해 창작자에게 원고료 외에 다양한 수익을 낼 수 있는 구조를 만들었다. 현재 PPS 프로그램의 전체 규모는 연간 약 1조700억원에 달한다. 최대 수익을 내는 작가의 경우 연간 124억원을 벌었다. 전체 작가들의 평균 수익은 2억8000만원이었고, 최근 1년 내 새로 연재를 시작한 작가의 수익 평균은 1억5000만원이었다. 네이버 측은 "웹소설-웹툰-영상화로 이어지는 IP 밸류체인을 완성한 만큼 향후 PPS 프로그램의 기대 수익은 더욱 증가할 것"이라고 설명했다.

BTS 웹툰 나온다

네이버는 이날 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브와 슈퍼맨·배트맨 등이 속한 DC코믹스의 협업 계획도 공개했다. 네이버는 글로벌 팬덤을 가지고 있는 엔터테인먼트 기업들과 합심해 외부의 슈퍼 IP를 웹툰이나 웹소설로 제작하는 ‘슈퍼캐스팅’ 프로젝트에 나선다. 네이버웹툰은 향후 BTS를 비롯한 하이브의 아티스트들과 협업해 웹툰이나 웹소설을 만들거나 DC코믹스의 세계관이나 캐릭터들을 활용한 오리지널 웹툰을 제공할 계획이다.

네이버는 특히 IP 밸류체인의 ‘선순환 효과’를 강조했다. 하나의 IP가 웹소설, 웹툰, 영상 등 다양한 형태로 제작돼 전 세계 팬들을 만날 수 있다. 네이버의 스토리테크 플랫폼은 다양한 언어권의 사용자를 확보하고 있어 하나의 IP를 기반으로 콘텐츠 중 하나가 글로벌 팬덤을 형성하면 이 팬들이 다른 콘텐츠로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있다는 것이다. 김 대표는 "네이버가 구축한 콘텐츠 생태계가 새로운 산업으로 성장하고 주목받고 있다"며 "스토리텔링 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 핵심 요소로 떠오를 수 있도록 새로운 시도를 이어 나갈 것"이라고 강조했다.

"카카오와 웹툰 경쟁 치열하지 않다"

김 대표는 이날 카카오와의 글로벌 웹툰 주도권 다툼에 대한 견해도 밝혔다. 그는 "카카오와 경쟁이 치열해지고 있다고 생각하지 않는다"며 "후발주자와 경쟁 상황을 고려하기보다 웹툰 비즈니스 1위 사업자로 이 산업을 어떻게 더 키울 지에 대한 고민을 하고 있다"고 밝혔다.

김 대표 카카오의 '픽코마'가 일본에서 1위를 차지하고 있는 점에 대해서도 "후발주자가 중요하다고 생각하지만 1등 플레이어의 '삽질'도 중요하다"며 "라인망가가 디지털 오리지널 콘텐츠로 포지션이 변화하고 긴 시간 공회전 했던 부분이 경쟁사에게 좋은 기회가 됐다"고 설명했다.

김 대표는 "네이버웹툰은 전세계에서 가장 경쟁력 있는 콘텐츠를 갖고 있고, 일본 파트너사들과 함께 새로 정리된 라인망가 2.0에서 이 콘텐츠들이 나오는 것만으로도 시장의 향방을 알 수 없다"며 "지표들이 좋아지고 있고 일본 시장은 더욱 재밌는 상황이 될 것"이라며 자신감을 드러냈다.

이 외에도 네이버웹툰은 향후 인공지능(AI) 기술 등을 통한 웹툰 시장 확대에 대한 구상도 밝혔다. 김 대표는 "궁극적으로는 오토드로잉(자동그리기)기술까지 갈 수 있고 창작 허들이 낮아져서 많은 사람들이 웹툰 시장에 참여할 수 있도록 개발할 것"이라고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr