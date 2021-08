금양, 2분기 영업익 25억원…전년比 대비 154% 성장

[아시아경제 유현석 기자] 정밀화학공업 전문기업 금양 금양 001570 | 코스피 증권정보 현재가 5,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,070 2021.08.18 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정금양, 주가 3735원 (-16.07%)… 게시판 '북적'금양, 주가 7260원.. 전일대비 -2.81% close 은 올해 2분기 연결기준 영업이익 25억원을 기록하며 전년 동기 대비 154% 증가했다고 18일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 519억으로 29% 증가했다.

상반기 기준 실적도 좋은 성적을 거뒀다. 상반기 영업이익은 66억원으로 지난해 같은 기간 대비 63% 증가했다. 매출액도 15% 오른 1023억원이며, 당기순이익은 26억원으로 흑자전환에 성공했다.

회사는 호실적 요인으로 ‘OBSH’를 비롯한 발포제의 유럽향 수출이 증가했다고 전했다. 금양의 주력 제품인 OBSH는 자동차 웨더스트립 등에 사용되는 친환경 발포제다. 최근 세계 경기 회복세와 더불어 전기차 시장 역시 성장하며 회사 제품에 대한 수요가 늘어났다. 뿐만 아니라 금양은 생산공장 재배치를 통한 효율화로 중국 공장의 생산량도 증가했다고 전했다.

금양의 친환경 발포제는 유해물질뿐만 아니라 공정때 발생하는 악취(황 화합물, 황산화물 계통)가 생성되지 않아 매트, 벽지, 바닥재, 신발 등 다양한 제품에 적용 가능하다. 회사는 친환경 발포제를 적용한 친환경 퍼즐매트 ‘evaZERO’ 신제품을 출시하는 등 관련 시장을 적극 공략하고 있다.

또한 금양은 신성장동력인 2차 전지 소재, 수소연료 전지 사업을 통해 매출 다변화를 추진하고 있다. 회사는 한국과학기술원(KIST)로부터 초미세나노입자를 합성할 수 있는 촉매 기술을 이전 받았다. 지난 2월에는 KIST와 연료전지 기술과 소재 연구개발 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 장석영 전 과학기술정보통신부 제 2차관을 영입에도 성공하며 수소 연료전지 개발 사업을 적극 추진 중이다.

이와 함께 양극재용 수산화리튬 수요도 증가할 것으로 기대했다. 수산화리튬은 차세대 2차전지인 ‘하이 니켈’ 양극재의 합성을 용이하게 하는 핵심소재다. 금양은 발포제 사업에서 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로 '수산화리튬' 가공 설비 구축에 성공했다. 또한 금양은 양극재용 첨가제 사업도 진행 중이다.

금양 관계자는 "양극재 국산화 및 내재화에 대한 수요가 늘며, 당사의 2차전지, 수소연료전지 사업에 대한 관심 역시 증가할 것"이라며 "주력 사업인 발포제 사업과 더불어 신사업에 대한 지속적인 투자를 통해 장기적인 실적 성장을 이끌 것"이라고 말했다.

