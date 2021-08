롯데카드, '교보문고 플래티넘카드' 출시…"통합포인트 5% 적립"

교보문고, 핫트랙스에서 결제 시 '교보문고 통합포인트' 5% 적립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 교보문고와 손잡고 교보문고 통합포인트 적립에 특화된 상업자 표시 신용카드(PLCC) '교보문고 플래티넘카드'를 선보였다고 18일 밝혔다.

이 카드는 교보문고, 핫트랙스는 물론 패스트푸드, 편의점, 온라인동영상서비스(OTT), 학원, 약국 등 일상생활과 밀접한 업종에서 결제 시 5%를 교보문고 통합포인트로 적립해 주는 것이 특징이다.

지난달 이용금액이 30만원 이상인 경우 교보문고, 핫트랙스에서 이용금액의 5%를 건당 2000점, 월 3만 점까지 특별 적립 해준다. 일상 적립 혜택으로 ▲패스트 푸드(롯데리아·버거킹·맥도날드·KFC) ▲편의점(CU·세븐일레븐·GS25) ▲OTT(넷플릭스·유튜브프리미엄·왓차) ▲기타(학원·약국·미용실) 업종에서 5%를 적립해준다. 지난달 이용금액이 40만·80만원 이상인 경우 각각 1만·2만점까지 적립이 가능하다. 또 교통 적립 혜택으로 지난달 이용금액이 40만원 이상인 경우 대중교통(버스·지하철)에서 5%를 월 5000점까지 적립해준다.

여기에 지난달 이용금액이 없어도 국내외 모든 온·오프라인 가맹점에서 이용금액의 0.7%를 기본 적립 해준다.

이 밖에도 총 5500원 상당의 교보문고 멤버십 쿠폰을 월 1회 제공해주고, 지난달 이용금액이 40만원 이상인 경우 카페(스타벅스·이디야·할리스)에서 1만원 이상 결제 시 5000원을 월 1회(연 10회) 할인해준다.

카드디자인은 도서의 특징을 살려 중세시대의 장서표, 양장 책의 질감, 목판 인쇄 3가지 콘셉트로 제작됐다. 연회비는 1만8000원(국내전용·해외겸용)이다.

롯데카드 관계자는 "이 카드는 도서뿐만 아니라 일상생활과 밀접한 업종에서도 교보문고 통합포인트를 적립 받을 수 있어 교보문고를 이용하는 고객에게 안성맞춤"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr