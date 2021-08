삼성전자 직원 11만명 돌파해 '사상 최대'…1년 새 5609명 증가

[아시아경제 오주연 기자] 삼성전자의 상반기 기준 고용인원이 11만명을 넘어서며 사상 최대를 기록했다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 삼성전자 반기보고서에 따르면 삼성전자의 상반기 기준 고용인원은 총 11만1683명으로, 1년 전보다 5609명(5.3%) 증가했다.

삼성전자는 상·하반기 공채와 수시채용을 통해 직원을 늘려 왔다.

상반기 연구개발(R&D) 투자도 역대 최대 규모를 기록했다. 반도체와 스마트폰을 중심으로 지난해 상반기(10조5800억원)보다 4000억원 이상 증가한 10조9941억원이 집행됐다.

다만 매출 증가의 영향으로 매출 대비 연구개발비 비중은 8.5%로 지난해(9.0%)보다 감소했다.

상반기 반도체 호황에 따라 메모리 반도체와 디스플레이 부문의 가동률은 100%에 달했다. 소비자가전(CE)과 모바일(IM) 부문의 가동률은 각각 77.7%, 74.5%로 공시했다.

상반기 삼성전자의 5대 매출처는 애플, AVP 일렉트로닉스, 베스트 바이, 도이치 텔리콤, 버라이즌 등이다.

시설투자액은 작년 상반기(17조1000억원)보다 6조원 이상 늘어난 총 23조3060억원을 집행했다. 반도체 설비에 20조9338억원, 디스플레이 사업에 1조3763억원이 들었다.

